«Жена и сын угорели в обнимку»: хозяин сгоревшего под Калининградом дома рассказал, как пытался спасти семью

Житель Гурьевского района Максим в одну ночь овдовел, потерял сына и остался без жилья. В пожаре пострадала его 15-летняя дочь. Мужчина рассказал «Клопс» о трагедии и о том, какая помощь сейчас необходима семье.
Связаться с Максимом удалось через его друзей, которые его приютили. У него самого сгорело всё: телефоны, документы, одежда. Из дома выпрыгивали в чём были. Они с дочерью пережили страшную ночь.
«Жена и двое детей спали на втором этаже — там у каждого была своя комната. Я сам лёг поздно, поэтому оставался внизу, чтобы никого не тревожить. Проснулся, когда наверху уже всё полыхало. Пожар начался оттуда. Сверху на меня капало что-то горячее, наверное, горел и плавился натяжной потолок. Я даже не смог войти на второй этаж.
Выбежал на улицу, начал кричать им: бейте окна, выпрыгивайте.
Дочка смогла открыть окно и выпрыгнула со второго этажа», — вспоминает мужчина.
Девочку доставили в больницу, где сейчас решают вопрос об операции: у неё перелом лодыжки со смещением. Жену и сына спасти не удалось. «Я не знаю… может быть, он до этого умер.
Тела нашли вместе, они в обнимку угорели», — плачет Максим.
По его словам, самое большое пламя вырывалось из их спальни на втором этаже. Судя по всему, оттуда всё и началось, хотя открытого огня там не могло быть в принципе. В комнате стоял только керамический нагреватель.
«Не знаю — либо проводка, либо розетка. Не знаю... Раньше никаких проблем с электрикой не было, а жили мы в доме уже десять лет», — говорит мужчина.
Шок, горе и полная растерянность
Дом выгорел почти полностью: «Только стены остались. Насколько они крепкие — сказать не могу». Рядом есть старая времянка без ремонта — возможно, первое время Максим будет жить там.
Максим и его дочь остались без вещей и документов. «У меня ничего нет: ни телефона, ни паспортов, ни карт, — объясняет он. — Никому из близких не могу сообщить о случившемся, потому что у меня все контакты были в телефоне. А чтобы восстановить симку, мне нужен паспорт. Вот такой замкнутый круг».
Мужчине помогают друзья. Вместе съездили в Детскую областную больницу узнать о состоянии Полины. Максим признаётся, что ещё до конца не осознал случившееся:
Я ещё не спал, нахожусь будто в состоянии аффекта.
У меня обгорели руки, тело, но в больницу ложиться не буду. Вроде в школе, где учится Полина, деньги собирают», — растеряно говорит мужчина.
Организацией помощи занимаются и друзья Татьяна и Михаил. По словам Максима, ему привозят довольно много вещей: собрали в школе и СНТ. «Сейчас важнее материальная помощь, нужно к похоронам готовиться», — объясняет мужчина.
Друг оформил счёт, на который можно переводить помощь:
Счёт 40817810420861631935
Карта Сбера 2202 2023 2497 3233
Тел. +79114512911 (Михаил Викторович З.)
При переводе можно добавить назначение платежа: «Для погорельцев».
Редакция «Клопс» просит администрацию Гурьевского округа подключиться к решению проблем погорельцев и оказать семье экстренную поддержку, в том числе по восстановлению документов.
Помогают в школе
Сбор средств в школе, где учился мальчик и учится его сестра, начала мама одноклассницы Полины.
«Деньги мы сможем снять с карты и передать лично, так как Максиму просто некуда перечислять. Помогают люди кто чем сможет, кто-то деньгами, кто-то вещами», — рассказала Светлана.
Она добавляет, что рост девочки примерно 1,76 м, она худенькая, примерно 44-й размер, можно передать вещи оверсайз, размер обуви 38-39. Размер обуви Максима — 44-45, одежды — 50-52.
Желающие привезти вещи, стройматериалы, оказать иную посильную помощь могут связаться с Михаилом (+7 911 451 2911) или Татьяной (+7 900 354 1828).
Пожар в частном доме под Калининградом произошёл в ночь на 5 февраля. Огонь уничтожил дом семьи, где жили родители и двое детей. 48-летняя мама и девятилетний сын погибли. Отец спал на первом этаже и сумел выбраться. Его 15-летняя дочь выпрыгнула из окна — девочка в больнице с переломом ноги.