«Жена и сын угорели в обнимку»: хозяин сгоревшего под Калининградом дома рассказал, как пытался спасти семью

Житель Гурьевского района Максим в одну ночь овдовел, потерял сына и остался без жилья. В пожаре пострадала его 15-летняя дочь. Мужчина рассказал «Клопс» о трагедии и о том, какая помощь сейчас необходима семье.

Связаться с Максимом удалось через его друзей, которые его приютили. У него самого сгорело всё: телефоны, документы, одежда. Из дома выпрыгивали в чём были. Они с дочерью пережили страшную ночь.

«Жена и двое детей спали на втором этаже — там у каждого была своя комната. Я сам лёг поздно, поэтому оставался внизу, чтобы никого не тревожить. Проснулся, когда наверху уже всё полыхало. Пожар начался оттуда. Сверху на меня капало что-то горячее, наверное, горел и плавился натяжной потолок. Я даже не смог войти на второй этаж.

Выбежал на улицу, начал кричать им: бейте окна, выпрыгивайте.

Дочка смогла открыть окно и выпрыгнула со второго этажа», — вспоминает мужчина.

Девочку доставили в больницу, где сейчас решают вопрос об операции: у неё перелом лодыжки со смещением. Жену и сына спасти не удалось. «Я не знаю… может быть, он до этого умер.

Тела нашли вместе, они в обнимку угорели», — плачет Максим.

По его словам, самое большое пламя вырывалось из их спальни на втором этаже. Судя по всему, оттуда всё и началось, хотя открытого огня там не могло быть в принципе. В комнате стоял только керамический нагреватель.

«Не знаю — либо проводка, либо розетка. Не знаю... Раньше никаких проблем с электрикой не было, а жили мы в доме уже десять лет», — говорит мужчина.