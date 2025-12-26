«Всех троллейбусов замену посулили непременно!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Всех троллейбусов замену
Посулили непременно.
Но случился вдруг конфуз —
Насмерть встал электробус.
Зебру, друг, не просмотри:
Там потухли фонари.
Прокурор сказал: «Привет!
Пусть отныне будет свет!»
По дешёвке каждый рад
Пожевать фальсификат,
Но поддельная икра —
Не безвредная игра!
Без шлагбаума под знак
Заезжай за просто так.
Но за выезд, уж прости,
Полным прайсом уплати!
На границе случай жуток —
Мы стояли больше суток.
Возмущается народ —
Ведь такое каждый год!
Мы недельные куплеты
Спели вам не по секрету:
Про икру и аллергены,
Про троллейбусов замену,
Про фонарь от прокурора
И парковку без забора,
Про границ неадекват —
Это наш Калининград!
Проблемы с пополнением льготной транспортной карты, долгожданное подключение Балтийска к газу и вспышка педикулёза в школе — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.