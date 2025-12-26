20:00

«Всех троллейбусов замену посулили непременно!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  Калининград
Автор:
Фото: «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №70
26 декабря 2025

Куплеты на события недели_22-28.12.25

Всех троллейбусов замену
Посулили непременно.
Но случился вдруг конфуз —
Насмерть встал электробус.

Зебру, друг, не просмотри:
Там потухли фонари.
Прокурор сказал: «Привет!
Пусть отныне будет свет!»

По дешёвке каждый рад
Пожевать фальсификат,
Но поддельная икра
Не безвредная игра!

Без шлагбаума под знак
Заезжай за просто так.
Но за выезд, уж прости,
Полным прайсом уплати!

На границе случай жуток —
Мы стояли больше суток.
Возмущается народ —
Ведь такое каждый год!

Мы недельные куплеты
Спели вам не по секрету:
Про икру и аллергены,
Про троллейбусов замену,
Про фонарь от прокурора
И парковку без забора,
Про границ неадекват —
Это наш Калининград!

Проблемы с пополнением льготной транспортной карты, долгожданное подключение Балтийска к газу и вспышка педикулёза в школе — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Музыкальный дайджест калининградских новостей
