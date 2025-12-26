«Всех троллейбусов замену посулили непременно!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Всех троллейбусов замену

Посулили непременно.

Но случился вдруг конфуз —

Насмерть встал электробус.



Зебру, друг, не просмотри:

Там потухли фонари.

Прокурор сказал: «Привет!

Пусть отныне будет свет!»



По дешёвке каждый рад

Пожевать фальсификат,

Но поддельная икра —

Не безвредная игра!



Без шлагбаума под знак

Заезжай за просто так.

Но за выезд, уж прости,

Полным прайсом уплати!



На границе случай жуток —

Мы стояли больше суток.

Возмущается народ —

Ведь такое каждый год!



Мы недельные куплеты

Спели вам не по секрету:

Про икру и аллергены,

Про троллейбусов замену,

Про фонарь от прокурора

И парковку без забора,

Про границ неадекват —

Это наш Калининград!