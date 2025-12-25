Даже и не пахнет: что в Калининграде продают с развалов под видом красной икры (фото)

ВКонтакте

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Ссылка В последний месяц года на калининградских уличных развалах начали попадаться баночки красной икры. Торговцы уверяют, что это настоящий свежий продукт с Дальнего Востока. Соответствует ли содержимое тому, что написано на этикетке, «Клопс» помогли проверить в санитарно-химической лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии в понедельник, 22 декабря. Приобрести образец «деликатеса» редакции удалось на стихийном базарчике у автобусной остановки в центре города. Баночки с красной икрой и икрой палтуса на импровизированном прилавке соседствуют с готовыми очками, деревянными сувенирами и флакончиками каких-то витаминов. Это выглядит несколько странно. Но словоохотливая продавщица дружелюбно поясняет: «А нам-то чего, нам что дали, тем и торгуем!» По её словам, икра настоящая. А что дешёвая — цена примерно в два раза ниже, чем в магазине — так это потому что без перекупщиков, напрямую с Камчатки. «Очень вкусная, — уверяет женщина, — мы и сами брали, пробовали. Вся целенькая, не горькая, соли в меру».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

У эксперта, которого «Клопс» просит помочь оценить продукт, на первый взгляд икра резких опасений не вызывает. Елена Петренко, заведующая санитарно-химической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», начинает с того, что изучает этикетку и внимательно рассматривает содержимое баночки через стекло. «На упаковке написан ГОСТ, — комментирует Елена Александровна свои наблюдения. — Происхождение они тоже указали. Потребителю данная информация говорит, что да, икра должна быть хорошая. Её сделали прямо там, на Камчатке, по ГОСТу. Если бы использовалось замороженное сырьё — это должно быть упомянуто на этикетке. Раз такого нет, мы предполагаем, что изготовлено из свежего сырья, то есть сразу после вылова, икра не ястычная. Это хорошо». Правда, немного настораживает эксперта, что продукт жидковат. Та икра, что изготовлена и упакована сразу после вылова, обычно более сухая и плотная.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

А в нашем образце довольно много икорного сока, сквозь стекло всё сливается в сплошную полупрозрачную оранжевую массу. Сомнение номер один: в банке плохо различимы отдельные икринки, масса кажется гомогенной как джем. Однако это ещё не вердикт. Елена Александровна объясняет, что у такой ситуации может быть объективная причина. Оболочки у лучшей икры очень нежные. Так что, если она ехала к нам аж за семь с половиной тысяч километров, то могла и частично полопаться во время небрежной транспортировки. Открываем крышку. Слышится громкий хлопок. «Уже радует, — замечает Елена Александровна. Упаковано неплохо, скорее всего, никакая вредоносная микрофлора там не развилась». Взгляд на продукт вблизи усиливает оптимистичное настроение. Внутри икра выглядит гораздо лучше, чем снаружи. Избытка «джуса» и плавающих оболочек, «лопанца», нет. Правда, икринки действительно влажные.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Впрочем, нерке — а на упаковке заявлен именно этот вид — такое, в принципе, свойственно. «К тому же, — говорит Петренко, — они указали первый сорт, то есть немножко дают допущение». Но вот попытка рассмотреть икринку под лупой снова заставляет заподозрить подвох. Если икра действительно свежая, неястыковая — должен быть виден зародыш. Такой более тёмный «глазочек», который как бы плавает в белково-жировой массе. Сомнение номер два: икринки прозрачные, равномерно оранжевые, без тёмной крапинки. Исключение составляет икра из ястыков: там он может раствориться за счёт переморозки. Но на нашей этикетке об этом речи не идёт. А икринки окрашены совершенно равномерно. Они красивые, прозрачные, яркие. Но без малейшего признака глазка. Кроме того, внушают эксперту недоверие и цвет, и размер. Если это действительно нерка, икринки должны быть мельче, с выраженным красным оттенком. А то, что в банке, чисто внешне больше похоже на икру горбуши. Сомнение номер три: икра выглядит нехарактерно для указанной породы. Всё же пока теплится надежда, что продукт настоящий, просто более низкого сорта, чем заявлено. Но запах от вскрытой банки почти не оставляет шансов. Икорный аромат если и чувствуется, то на грани самообмана. А вот запах рыбы в нос шибает.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Слабый запах допускается, — уточняет Елена Александровна. — Это всё-таки рыбный продукт. Но здесь он сильный, даже избыточный». Сомнение номер четыре: в букете отчётливо ощущается и даже доминирует крепкий запах солёной рыбы. Эксперт предполагает, что так могут пахнуть «икринки», приготовленные на основе рыбного бульона с добавлением желатина. Момент икс: оценка вкуса купленного с рук деликатеса. И тут сомнениям практически приходит конец: на икру это совсем не похоже. В плане солёности продукт довольно приличный, соли в нём в меру. Но на этом всё. Вкус пустой, плоский. Лёгкой горчинки, характерной для нерки, нет вообще. А ведь именно за эту пикантность её и любят ценители. Оболочки желейных шариков кожистые, их надо с усилием раскусывать и разжёвывать. После этого по языку растекается водичка со привкусом слегка полежавшей горбуши.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Её хочется погрызть, — шутит Елена Петренко. — Икру грызть не надо! Она должна лопнуть и доставить нам вкусовое удовольствие. А эту надо жевать. Но, видимо, производители всё-таки добивались какого-то сходства с икрой. Возможно, добавлен какой-то ещё ароматизатор легкий. Какая-то вкусовая добавка скрасила вкус рыбного бульона и сделала его похожим на икру. Но... Погодите, а это что?..» Елена Александровна подносит открытую баночку ближе к свету. В серединке, откуда мы зачерпнули ложкой, скопилась в ямке лужица жидкости. На её поверхности отчётливо заметны крохотные маслянистые блёстки, как в тарелке супа! Сомнение номер пять: на поверхности жидкости в банке на свету видны капельки жира. Для настоящей икры такое в принципе невозможно: «джус» — это однородная белковая эмульсия. Она содержит около 30% белка и 15% жира, но на поверхности последний не выделяется даже у замороженной! А вот для бульона на воде такое вполне нормально. Как объяснила эксперт, стопроцентной гарантии дать невозможно, но с большой долей вероятности продукт, который мы исследуем, это подделка. «Я бы больше склонилась к тому, что это имитация, — резюмирует Елена Александровна. — Об этом говорит, например, отсутствие зародыша, очень плотная оболочка, плотнее, чем должна иметь доброкачественная икра. Икорный вкус невыраженный, не имеет необходимой горечи». Теперь дело за официальным заключением — для этого в лаборатории берут пробу для более тщательного исследования.

Икру измельчают, чтобы сделать вытяжку, которую и будут исследовать. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Расставляем точки над «И» Увы, официальное заключение экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» кладёт всем сомнениям предел. Продукция по органолептическим свойствам имеет признаки контрафактности или дешёвой подделки», — сказано в документе. Это подтверждает и более пристальная оценка маркировки на банке. 1. Отсутствует код маркировки. Проверить статус кода и соответствие данных в коде и упаковке невозможно. На легально произведённой и упакованной икре обязателен QR-код «Честного знака». Просканировав его, можно получить полную информацию о продукте: от региона вылова и вида сырья до количества соли и фамилии технолога, занимавшегося посолом. Но не в этот раз. 2. Информация о составе продукции также отсутствует. 3. Дата изготовления (январь 2025 года) не соответствует периоду нереста рыбы (нерки). Поэтому есть вероятность, что продукция изготовлена из замороженного сырья, но информация об этом от потребителя скрыта. Официальная оценка органолептических свойств продукта совпадает с той, что эксперт установил изначально: «икринки без зародышей, однородного оранжевого цвета, не свойственного икре нерки, в продукции большое количество жидкости при отсутствии лопанца, на поверхности жидкости — жировые капли». Как не купить контрафакт Если вы хотите видеть на своём столе действительно вкусную, качественную и натуральную икру, достаточно соблюдать простые правила. Откажитесь от приобретения икры с рук в местах несанкционированной торговли. Риск купить продукт сомнительного качества и даже опасный — весьма велик.

Убедитесь в наличии маркировки «Честный знак». Отсканировав data-matrix-код на упаковке, можно получить полную информацию о товаре.

Внимательно прочитайте этикетку: должно быть указано название рыбы, из которой изъята икра, даты изготовления и фасовки, состав продукции.

Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».

Не покупайте продукцию, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше её применяли как консервант, однако с 2008 года она запрещена: при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды).

Внимательно осмотрите банку: крышка не должна проминаться или быть вздутой. Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. В открытой жестяной банке икру лучше не держать, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Роскачество одобрило только пять торговых марок Внимательными стоит быть, даже если вы покупаете икру в магазине. Роскачество в среду, 24 декабря, обнародовало марки икры, в которых нашли бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и другие микроорганизмы, нарушения ГОСТ и даже подмену рыбы. Эксперты проверили икру лососевых 21 торговой марки по 31 показателю качества и безопасности. Вопросы возникли и к содержанию соли, и ко вкусу продукции. В четырёх образцах дегустаторы почувствовали горечь, остроту или кислое послевкусие. В 12 банках выявлено превышение по «джусу» — жидкости от лопнувших икринок. Только пять торговых марок, названия которых не раскрываются, соответствуют как обязательным требованиям, так и опережающему стандарту Роскачества.