Калининградская область за год опустилась в рейтинге регионов, где чаще всего бронируют квартиру на сутки

Калининградская область за год опустилась на два места в рейтинге посуточной аренды квартир. Об этом говорят аналитики сервиса «Авито Путешествия».

Регион занял восьмое место, уступив Ростовской, Нижегородской областям, Ставропольскому краю и Татарстану. Первое с 2024 года удерживает Московская область. Ленобласть поднялась до второй строчки рейтинга, а Красноярский край опустился до третьей.

Чаще всего туристы снимают «однушки» (46%) и студии (29%). Доля двухкомнатных квартир составила 21%, трёхкомнатных — 3%.

В сфере загородных объектов спрос увеличился в 2,5 раза. Первые два места, как и в прошлом году, заняли Карелия и Краснодарский край. Крым подскочил сразу на пять строчек и добрался до третьего места.

В сегменте отелей больше всего номеров забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. В глэмпинге, как и год назад, самым популярным регионом стала Московская область. На второе место поднялся Татарстан, обогнав Карелию.