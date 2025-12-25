11:27

Калининградская область за год опустилась в рейтинге регионов, где чаще всего бронируют квартиру на сутки

  1. Калининград
Автор:

Калининградская область за год опустилась на два места в рейтинге посуточной аренды квартир. Об этом говорят аналитики сервиса «Авито Путешествия». 

Регион занял восьмое место, уступив Ростовской, Нижегородской областям, Ставропольскому краю и Татарстану. Первое с 2024 года удерживает Московская область. Ленобласть поднялась до второй строчки рейтинга, а Красноярский край опустился до третьей. 

Чаще всего туристы снимают «однушки» (46%) и студии (29%). Доля двухкомнатных квартир составила 21%, трёхкомнатных — 3%.

В сфере загородных объектов спрос увеличился в 2,5 раза. Первые два места, как и в прошлом году, заняли Карелия и Краснодарский край. Крым подскочил сразу на пять строчек и добрался до третьего места. 

В сегменте отелей больше всего номеров забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. В глэмпинге, как и год назад, самым популярным регионом стала Московская область. На второе место поднялся Татарстан, обогнав Карелию. 

В Калининградской области введут туристический налог на посуточную аренду квартир. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков уверяет, что местные жители не пострадают от нововведений. 

Тема:
Тренды калининградского рынка недвижимости
Свежие новости по теме
Калининградская область за год опустилась в рейтинге регионов, где чаще всего бронируют квартиру на сутки
25 декабря 2025
11:27
За год цена на «квадрат» жилья в Калининграде выросла на 12-16% — аналитики
25 декабря 2025
10:50
Несмотря на снижение цен, Калининград вошёл в число самых дорогих российских городов для аренды жилья
11 декабря 2025
09:35
Ипотека ломает семьи: калининградцы всерьёз обсуждают развод ради льгот
10 декабря 2025
14:59
Калининградцы рванули за семейной ипотекой, чтобы успеть до февральских ограничений — эксперт
10 декабря 2025
13:03
Все новости по теме
2 339
Туризм
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать