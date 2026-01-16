17:25

В Черняховске всеми силами стараются сохранить керамическую черепицу при капремонте домов — власти

  1. Калининград
Автор:
В Черняховске всеми силами стараются сохранить керамическую черепицу при капремонте домов — власти - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Власти Черняховске настаивают на том, чтобы при капремонте исторических домов применялась керамическая черепица. Об этом заявил глава муниципалитета Виктор Вобликов в эфире ЦУР в пятницу, 16 января.

По его словам, в 2025 году в строительной отрасли Калининградской области были сложности с поставками. Вобликов подчеркнул, что большое количество зданий в Черняховске — это объекты культурного наследия.

«При разработке проектной документации мы совместно с Фондом капремонта отдельное внимание уделяем качеству и виду материалов, — отметил чиновник. — То есть, если у нас на жилом доме была керамическая черепица, то мы прикладываем все усилия совместно с ФКР, чтобы в согласовании проходила именно керамическая черепица. Мы не меняем керамочерепицу на металлическую и прекрасно понимаем, что эксплуатационные характеристики керамической черепицы, установленные заводом-изготовителем, — минимум 50 лет. Ни одна металлочерепица такой срок эксплуатации, к сожалению, не может дать».

В Калининграде жители улиц Станочной, Радищева, проспекта Победы и других просят не менять керамическую черепицу на металлическую. В Фонде капремонта объяснили, почему это невозможно

Тема:
Тренды калининградского рынка недвижимости
Свежие новости по теме
В Черняховске всеми силами стараются сохранить керамическую черепицу при капремонте домов — власти
17:25
В Калининградской области строят меньше, но в жилищной сфере — небольшой рост
10:42
Калининград поставил рекорд по наплыву иногородних покупателей квартир, но их часто ждёт разочарование
13 января 2026
14:33
Калининградская область за год опустилась в рейтинге регионов, где чаще всего бронируют квартиру на сутки
25 декабря 2025
11:27
За год цена на «квадрат» жилья в Калининграде выросла на 12-16% — аналитики
25 декабря 2025
10:50
Все новости по теме
279
Недвижимость Черняховск