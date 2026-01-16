В Черняховске всеми силами стараются сохранить керамическую черепицу при капремонте домов — власти

ВКонтакте

Власти Черняховске настаивают на том, чтобы при капремонте исторических домов применялась керамическая черепица. Об этом заявил глава муниципалитета Виктор Вобликов в эфире ЦУР в пятницу, 16 января.

По его словам, в 2025 году в строительной отрасли Калининградской области были сложности с поставками. Вобликов подчеркнул, что большое количество зданий в Черняховске — это объекты культурного наследия.

«При разработке проектной документации мы совместно с Фондом капремонта отдельное внимание уделяем качеству и виду материалов, — отметил чиновник. — То есть, если у нас на жилом доме была керамическая черепица, то мы прикладываем все усилия совместно с ФКР, чтобы в согласовании проходила именно керамическая черепица. Мы не меняем керамочерепицу на металлическую и прекрасно понимаем, что эксплуатационные характеристики керамической черепицы, установленные заводом-изготовителем, — минимум 50 лет. Ни одна металлочерепица такой срок эксплуатации, к сожалению, не может дать».