Почти половина калининградцев планирует подработать на новогодних праздниках — опрос

  1. Калининград
Автор:

Почти половина жителей Калининграда планируют или допускают подработку в новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы» и сервиса «Авито Подработка», результаты опубликовали в среду, 24 декабря. 

14% респондентов уже запланировали подработку на праздничные дни, ещё 26% рассматривают такую возможность. Регулярно подрабатывают в течение года, в том числе в праздники, 8% опрошенных. Пока не определились с решением 19%, а треть респондентов (33%) заявили, что не планируют дополнительную занятость. В сумме 48% участников исследования допускают или уже решили подрабатывать в этот период.

Самым популярным вариантом подработки стало выполнение дополнительных задач и дежурства на основном своём месте — этот формат выбрали 21% опрошенных. На втором месте — курьерская доставка, такси и перевозки (14%). Смены в магазинах и розничной торговле, а также работа в логистике и на складах интересуют по 10% респондентов.

Большинство калининградцев рассчитывают на сравнительно умеренный доход. 35% планируют заработать в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Доход от 20 000 до 40 000 рублей ожидают 29% респондентов, от 40 000 до 60 000 рублей — 10%. Заработать более 60 тысяч рублей рассчитывают 8% опрошенных. Средний ожидаемый доход составил 27 645 рублей.

Готовность тратить время на подработку у респондентов различается. До двух часов в день готовы работать 10% опрошенных, от двух до четырёх часов — 28%, от четырёх до шести часов — 25%. Занятость от шести до восьми часов в день выбирают 15%, более восьми часов — 8%. Для 9% решение зависит от графика и количества доступных смен.

Аналитики выяснили, какие подработки в Калининградской области приносят больше всего денег.

Тема:
Новый год 2026
