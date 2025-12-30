11:03

Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина

  1. Россия и мир
Автор:

31 декабря Владимир Путин традиционно поздравит россиян на фоне стен Кремля. Где и когда смотреть обращение главы государства, пишет «Постньюс».

Президент России обычно начинает свою речь в 23:55 по местному времени, выступление длится пять минут. Трансляцию показывают почти все федеральные телеканалы. На сайтах онлайн-СМИ и Кремля публикуют полный текст поздравления.

Первыми обращение Путина услышат жители Камчатки и Чукотки. Там время опережает столичное на девять часов, соответственно, трансляцию выступления президента покажут в 14:55 мск 31 декабря. Последними обращение услышат жители Калининграда, чьё время на час отстает от московского. Речь Путина начнёт звучать для них в 00:55 мск.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Латвия демонстрирует новый уровень русофобии, вводя штрафы за новогодние хлопушки или салют по московскому времени.

Тема:
Новый год 2026
Свежие новости по теме
«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах
01 января 2026
11:47
Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина
30 декабря 2025
11:03
Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года
29 декабря 2025
15:57
Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты
29 декабря 2025
14:09
Сколько бутербродов с красной икрой можно съесть за раз: отвечает специалист-диетолог Минздрава
29 декабря 2025
11:42
Все новости по теме
6 235
Памятные и праздничные даты
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать