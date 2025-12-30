Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина

ВКонтакте

31 декабря Владимир Путин традиционно поздравит россиян на фоне стен Кремля. Где и когда смотреть обращение главы государства, пишет «Постньюс».

Президент России обычно начинает свою речь в 23:55 по местному времени, выступление длится пять минут. Трансляцию показывают почти все федеральные телеканалы. На сайтах онлайн-СМИ и Кремля публикуют полный текст поздравления.

Первыми обращение Путина услышат жители Камчатки и Чукотки. Там время опережает столичное на девять часов, соответственно, трансляцию выступления президента покажут в 14:55 мск 31 декабря. Последними обращение услышат жители Калининграда, чьё время на час отстает от московского. Речь Путина начнёт звучать для них в 00:55 мск.