Эксперты поделились советами, которые помогут вернуться в рабочий ритм после длинных праздников

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После рекордно длинных новогодних каникул многим непросто снова включиться в рабочий режим. Как сделать это без лишнего стресса и с минимальными усилиями, «Клопс» рассказали эксперты сервиса «Авито Работа».

Специалисты отмечают, что трудности с возвращением к делам после отдыха — распространённая ситуация. Так называемый «постотпускной синдром» может возникать вне зависимости от того, как именно прошли каникулы: активно, в поездках, или спокойно — за сериалами и прогулками. Поэтому первое, что советуют калининградцам, — не ругать себя за снижение концентрации и мотивации.

Подготовку к работе в январе лучше начинать заранее — эксперты рекомендуют постепенно восстанавливать привычный режим сна и питания. Обычно на перестройку организма уходит до трёх дней.

Начало недели стоит провести в щадящем режиме. Не нужно пытаться за один день закрыть все «хвосты» прошлого года, сначала стоит проверить почту и сообщения в рабочих чатах, просмотреть записи в ежедневнике и вспомнить о важных документах.

Полезно составить план на ближайшие дни. Крупные задачи советуют разбивать на несколько небольших этапов — так к ним проще подступиться и легче контролировать прогресс. Этот подход, как отмечают специалисты, работает не только после праздников, но и в любое другое время.

Обмен впечатлениями с коллегами тоже помогает мягко войти в рабочий ритм. Разговоры о том, как прошли каникулы, совместный просмотр фото или обсуждение фильмов и концертов снижают напряжение и помогают настроиться на работу. Руководителям рекомендуют провести первое совещание в более свободном формате, а серьёзные отчёты и жёсткие дедлайны перенести на несколько дней. Нерешённые вопросы 2025-го лучше обсуждать в личном порядке.

Не стоит забывать о важности обеденных перерывов и коротких кофейных пауз. Стоит также как можно быстрее вернуться к привычному рациону, сократив количество сладкого, жирного и острого.

Поддержать настроение может простой приём — новогодняя фотография на рабочем столе или экране смартфона, — она будет напоминать о приятном отдыхе и заряжать положительными эмоциями. Ещё один совет — чаще выходить на улицу в течение дня и, по возможности, проходить часть пути до работы пешком.

Если подавленное состояние и отсутствие мотивации сохраняются дольше двух недель, калининградцам рекомендуют не откладывать и обратиться за консультацией к психологу.