«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах

Кино и ТВ

Зачем сидеть дома в праздники, если вокруг столько интересного? Например, в кинотеатрах выходит сразу несколько сказок — как оригинальных, так и вдохновлённых классикой. «Клопс» рассказывает, что смотреть на новогодних каникулах.

«Три богатыря и свет клином»6+

В семьях Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича ожидается пополнение. Вдруг на горизонте встаёт могущественная туча, угрожающая затмить свет и погрузить княжество в вечную ночь. Богатыри решают оставить свои семейные заботы и отправиться на защиту родной земли.

Фильм — четырнадцатая полнометражка о трёх богатырях. Картина, как всегда, наполнена приключениями и лёгким юмором, а знакомые герои делают её интересной не только для малышей. 

Премьера в России состоялась 25 декабря, фильм будут показывать все новогодние праздники.

«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах - Новости Калининграда | Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»
Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»

«Чебурашка 2»0+ 

События происходят примерно через год после первой части: Чебурашка уже живёт с Геной и постепенно привыкает к новой жизни. Но зверёк начинает проявлять излишнюю самостоятельность и даже шалить. В итоге он вместе с друзьями убегает из дома навстречу приключениям. 

Во второй части зритель вновь встретится с полюбившимися персонажами — к ролям вернулись Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Полина Максимова и многие другие. 

Официально фильм выходит 1 января, но в некоторых кинотеатрах его начнут показывать 27 декабря. 

«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах - Новости Калининграда | Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

«Буратино»6+

Фильм основан на всемирно известной повести Алексея Толстого. Главный герой — деревянный мальчик, в этой версии созданный Папой Карло с помощью волшебного ключика. Понимая, что он не такой, как все, Буратино отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать отцу: он хороший сын.

  • Классическая история получила современную обработку: Буратино здесь с помощью технологии «захвата движения» играет реальная актриса. В ролях — Фёдор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (Базилио), Анастасия Талызина (Мальвина). Есть и отсылки для взрослых: композитор частично использовал легендарные мелодии Алексея Рыбникова из советской экранизации 1975 года.

  • Премьера в российских кинотеатрах пройдёт 1 января.

«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах - Новости Калининграда | Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

«Простоквашино»6+

Родители не разрешают Дяде Фёдору держать питомцев в квартире. Тогда мальчик вместе с говорящим котом Матроскиным и верным псом Шариком отправляется в Простоквашино, чтобы начать самостоятельную жизнь. Они находят заброшенный дом, обустраивают хозяйство... ну, вы знаете. 

Сарик Андреасян снял новую экранизацию классики, перенеся культовый сюжет Эдуарда Успенского в формат живого кино. В фильме снялись Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (Печкин), Антон Табаков (Матроскин), Павел Прилучный (папа), Лиза Моряк (мама) и другие.

Посмотреть фильм можно будет с 1 января. 

«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах - Новости Калининграда | Кадр из фильма «Простоквашино»
Кадр из фильма «Простоквашино»

«Океан чудес»6+

Девочка Шэн очень скучает по своей маме, пока её отец и мачеха всё внимание уделяют новорождённому ребёнку. В свой день рождения героиня случайно оказывается за бортом корабля, где встречает загадочное существо. Шэн отправляется в волшебный подводный мир, чтобы помочь новому другу вернуться домой.

  • Истори о семейной драме Шэн и её попытках найти утешение вышла на мировые экраны ещё в 2023 году, а теперь добралась и до России. Картина получила награду за визуальные эффекты на Шанхайском международном кинофестивале.

  • «Океан чудес» выходит в России 11 января.

«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах - Новости Калининграда | Кадр из фильма «Океан чудес»
Кадр из фильма «Океан чудес»

Фильм о балерине из концлагеря, снятый в Калининграде, заработал 5,6 млн рублей за месяц и готовится уехать в Монголию.

Тема:
Новый год 2026
