Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты
14:09
  1. Лайфхаки
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Новогодний стол можно разнообразить блюдами не только русской, но и немецкой, корейской и армянской кухонь. «Клопс» собрал пять рецептов салатов, которые удивят гостей и пропадут со стола за считанные минуты.

«Метёлка»

Ингредиенты 

  1. белокочанная капуста — 300 г; 
  2. свёкла — 100 г; 
  3. морковь — 100 г; 
  4. зелёное яблоко — 1 шт; 
  5. чеснок — 1 зубчик; 
  6. растительное масло, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Нашинковать капусту мелкой соломкой. Если она даёт слишком много сока, его лучше отжать. Свёклу, яблоко и морковь натереть на крупной тёрке. Выложить все ингредиенты в миску, добавить раздавленный через пресс чеснок, заправить маслом и посыпать специями. 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Баклажаны по-армянски

Ингредиенты

  1. баклажаны — 2 шт; 
  2. помидоры — 3-5 шт; 
  3. репчатый лук — 1 шт; 
  4. болгарский перец — 2 шт; 
  5. лимонный сок — 1 ч. л; 
  6. соль, перец, растительное масло — по вкусу. 

Приготовление 

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кружками толщиной 5-7 мм. Посыпать их солью и оставить на 30 минут. Обжарить вместе с нашинкованным луком до румяной корочки. 

Выложить овощи в миску вместе с четвертинками помидора и соломкой болгарского перца. Полить салат лимонным соком, маслом и приправить специями. 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Немецкий картофельный салат 

Ингредиенты 

  1. мелкая картошка — 3 шт; 
  2. салями — 100 г; 
  3. репчатый лук — 1 шт; 
  4. маринованные огурцы — 100 г; 
  5. зернистая горчица — 1,5 ст. л; 
  6. свежий укроп — пара пучков; 
  7. растительное масло, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Картофель хорошо помыть, но не чистить. Отварить в подсоленной воде до готовности. Нарезать лук тонкими полугольцами, а огурцы и колбасу — средним кубиком. Смешать с нарезанной четвертинками картошкой, приправить маслом и горчицей. Готовое блюдо посыпать специями и свежей зеленью. 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Кабачки с морковкой по-корейски

Ингредиенты 

  1. кабачки — 1 кг; 
  2. морковь — 300 г; 
  3. репчатый лук — 1 шт; 
  4. чеснок — 3-4 зубчика; 
  5. соль, сахар — 1 ст. л; 
  6. кориандр — 1 ч. л; 
  7. сушёный чили — 1 ч. л; 
  8. уксус — 1 ст. л; 
  9. растительное масло — 8 ст. л; 
  10. соевый соус, свежая петрушка, кунжут — по вкусу. 

Приготовление

Кабачки и морковь натереть на тёрке, посыпать солью, сахаром и оставить на два часа, чтобы овощи промариновались и отдали лишний сок. Добавить кориандр, перец и раздавленный через пресс чеснок. 

Лук обжарить до прозрачности и положить к овощам. Заправить соевым соусом, уксусом и маслом. Готовое блюдо украсить кунжутом и свежей зеленью. 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Салат из фунчозы по-корейски

Ингредиенты 

  1. фунчоза — 100 г; 
  2. куриная грудка — 400 г; 
  3. морковь — 2 шт; 
  4. красный сладкий перец — 1 шт; 
  5. кунжут — 1 ст. л; 
  6. растительное масло — 2 ст. л; 
  7. красный молотый перец — 1 щепотка; 
  8. чеснок — 2 зубчика; 
  9. соевый соус — 4 ст. л. 

Приготовление 

Мясо нарезать крупными кусочками и обжарить до золотистой корочки. Добавить соевый соус и измельчённый чеснок. Готовить ещё 4-5 минут. Морковь натереть на тёрке, перец нарезать соломкой. 

Лапшу залить кипятком, оставить на пять минут и откинуть на дуршлаг. Приправить специями и заправить маслом. Добавить овощи и курицу. Готовое блюдо посыпать кунжутом. 

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Разнообразить новогодний стол можно не только сытными, но и сладкими блюдами. Один из таких рецептов — десертный салат с яблоками и грецкими орехами. 

