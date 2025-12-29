Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Новогодний стол можно разнообразить блюдами не только русской, но и немецкой, корейской и армянской кухонь. «Клопс» собрал пять рецептов салатов, которые удивят гостей и пропадут со стола за считанные минуты. «Метёлка» Ингредиенты белокочанная капуста — 300 г; свёкла — 100 г; морковь — 100 г; зелёное яблоко — 1 шт; чеснок — 1 зубчик; растительное масло, соль, перец — по вкусу. Приготовление Нашинковать капусту мелкой соломкой. Если она даёт слишком много сока, его лучше отжать. Свёклу, яблоко и морковь натереть на крупной тёрке. Выложить все ингредиенты в миску, добавить раздавленный через пресс чеснок, заправить маслом и посыпать специями.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Баклажаны по-армянски Ингредиенты баклажаны — 2 шт; помидоры — 3-5 шт; репчатый лук — 1 шт; болгарский перец — 2 шт; лимонный сок — 1 ч. л; соль, перец, растительное масло — по вкусу. Приготовление Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кружками толщиной 5-7 мм. Посыпать их солью и оставить на 30 минут. Обжарить вместе с нашинкованным луком до румяной корочки. Выложить овощи в миску вместе с четвертинками помидора и соломкой болгарского перца. Полить салат лимонным соком, маслом и приправить специями.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Немецкий картофельный салат Ингредиенты мелкая картошка — 3 шт; салями — 100 г; репчатый лук — 1 шт; маринованные огурцы — 100 г; зернистая горчица — 1,5 ст. л; свежий укроп — пара пучков; растительное масло, соль, перец — по вкусу. Приготовление Картофель хорошо помыть, но не чистить. Отварить в подсоленной воде до готовности. Нарезать лук тонкими полугольцами, а огурцы и колбасу — средним кубиком. Смешать с нарезанной четвертинками картошкой, приправить маслом и горчицей. Готовое блюдо посыпать специями и свежей зеленью.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Кабачки с морковкой по-корейски Ингредиенты кабачки — 1 кг; морковь — 300 г; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 3-4 зубчика; соль, сахар — 1 ст. л; кориандр — 1 ч. л; сушёный чили — 1 ч. л; уксус — 1 ст. л; растительное масло — 8 ст. л; соевый соус, свежая петрушка, кунжут — по вкусу. Приготовление Кабачки и морковь натереть на тёрке, посыпать солью, сахаром и оставить на два часа, чтобы овощи промариновались и отдали лишний сок. Добавить кориандр, перец и раздавленный через пресс чеснок. Лук обжарить до прозрачности и положить к овощам. Заправить соевым соусом, уксусом и маслом. Готовое блюдо украсить кунжутом и свежей зеленью.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Салат из фунчозы по-корейски Ингредиенты фунчоза — 100 г; куриная грудка — 400 г; морковь — 2 шт; красный сладкий перец — 1 шт; кунжут — 1 ст. л; растительное масло — 2 ст. л; красный молотый перец — 1 щепотка; чеснок — 2 зубчика; соевый соус — 4 ст. л. Приготовление Мясо нарезать крупными кусочками и обжарить до золотистой корочки. Добавить соевый соус и измельчённый чеснок. Готовить ещё 4-5 минут. Морковь натереть на тёрке, перец нарезать соломкой. Лапшу залить кипятком, оставить на пять минут и откинуть на дуршлаг. Приправить специями и заправить маслом. Добавить овощи и курицу. Готовое блюдо посыпать кунжутом.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»