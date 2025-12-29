Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты

Новогодний стол можно разнообразить блюдами не только русской, но и немецкой, корейской и армянской кухонь. «Клопс» собрал пять рецептов салатов, которые удивят гостей и пропадут со стола за считанные минуты.
«Метёлка»
Ингредиенты
- белокочанная капуста — 300 г;
- свёкла — 100 г;
- морковь — 100 г;
- зелёное яблоко — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Нашинковать капусту мелкой соломкой. Если она даёт слишком много сока, его лучше отжать. Свёклу, яблоко и морковь натереть на крупной тёрке. Выложить все ингредиенты в миску, добавить раздавленный через пресс чеснок, заправить маслом и посыпать специями.
Баклажаны по-армянски
Ингредиенты
- баклажаны — 2 шт;
- помидоры — 3-5 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- болгарский перец — 2 шт;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- соль, перец, растительное масло — по вкусу.
Приготовление
Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кружками толщиной 5-7 мм. Посыпать их солью и оставить на 30 минут. Обжарить вместе с нашинкованным луком до румяной корочки.
Выложить овощи в миску вместе с четвертинками помидора и соломкой болгарского перца. Полить салат лимонным соком, маслом и приправить специями.
Немецкий картофельный салат
Ингредиенты
- мелкая картошка — 3 шт;
- салями — 100 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- маринованные огурцы — 100 г;
- зернистая горчица — 1,5 ст. л;
- свежий укроп — пара пучков;
- растительное масло, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель хорошо помыть, но не чистить. Отварить в подсоленной воде до готовности. Нарезать лук тонкими полугольцами, а огурцы и колбасу — средним кубиком. Смешать с нарезанной четвертинками картошкой, приправить маслом и горчицей. Готовое блюдо посыпать специями и свежей зеленью.
Кабачки с морковкой по-корейски
Ингредиенты
- кабачки — 1 кг;
- морковь — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль, сахар — 1 ст. л;
- кориандр — 1 ч. л;
- сушёный чили — 1 ч. л;
- уксус — 1 ст. л;
- растительное масло — 8 ст. л;
- соевый соус, свежая петрушка, кунжут — по вкусу.
Приготовление
Кабачки и морковь натереть на тёрке, посыпать солью, сахаром и оставить на два часа, чтобы овощи промариновались и отдали лишний сок. Добавить кориандр, перец и раздавленный через пресс чеснок.
Лук обжарить до прозрачности и положить к овощам. Заправить соевым соусом, уксусом и маслом. Готовое блюдо украсить кунжутом и свежей зеленью.
Салат из фунчозы по-корейски
Ингредиенты
- фунчоза — 100 г;
- куриная грудка — 400 г;
- морковь — 2 шт;
- красный сладкий перец — 1 шт;
- кунжут — 1 ст. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- красный молотый перец — 1 щепотка;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 4 ст. л.
Приготовление
Мясо нарезать крупными кусочками и обжарить до золотистой корочки. Добавить соевый соус и измельчённый чеснок. Готовить ещё 4-5 минут. Морковь натереть на тёрке, перец нарезать соломкой.
Лапшу залить кипятком, оставить на пять минут и откинуть на дуршлаг. Приправить специями и заправить маслом. Добавить овощи и курицу. Готовое блюдо посыпать кунжутом.
Разнообразить новогодний стол можно не только сытными, но и сладкими блюдами. Один из таких рецептов — десертный салат с яблоками и грецкими орехами.