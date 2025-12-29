Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года

ВКонтакте

Первые три месяца 2026 года пройдут под влиянием Юпитера в Раке, обеспечивая личностный рост и эмоциональный комфорт. В апреле Уран войдёт в Близнецы, поэтому у многих укрепятся социальные связи и произойдёт прилив энергии. Однако у некоторых период с января по июль окажется самым трудным за последнее время. Что ждёт представителей всех знаков зодиака в первую половину 2026 года, выяснил «Клопс».

Овен

У представителей этого знака будет период интенсивных изменений идентичности. Обстоятельства потребуют зрелости и ответственности за свои действия. Возможны начинания, особенно в карьере, но с необходимостью устанавливать чёткие границы. Звёзды советуют сфокусироваться на своих потребностях и укреплении общественной позиции. Важно избегать импульсивных покупок.

Телец

Юпитер в Раке благоприятствует финансам и коммуникациям. Хорошее время для обучения, коротких поездок и изменения повседневной рутины. В апреле Уран активизирует неожиданные возможности в доходах — будьте готовы рискнуть, чтобы получить прибыль и лучшие условия. Возникнут ссоры с романтическим партнёром или членами семьи, но последствия будут недолгими и несерьёзными.

Близнецы

Юпитер усилит ваши обаяние и уверенность, поэтому появится много энергии для саморазвития, новых знакомств и налаживания личной жизни. Однако не стоит себя переоценивать – есть риск не справиться со всеми обязательствами. С апреля Уран в вашем знаке принесёт внезапные озарения и перемены в мировоззрении — готовьтесь к свободе и экспериментам.

Рак

Юпитер до конца июня обеспечит удачный и счастливый период. Ожидаются позитивные перемены в личной жизни, рост уверенности, приятные новости в семье и дома. Приподнятое настроение и положительные события стоит использовать для достижения поставленных целей. Инвестируйте все полученные блага в безоблачное будущее.

Лев

Звёзды советуют сконцентрироваться на духовном равновесии и качественном отдыхе. Первая половина года принесёт ряд трудностей, которые получится преодолеть, но с огромными усилиями. В духовном росте и исцелении поможет Юпитер. Благоприятное время для работы за кулисами и планирования будущего. Избегайте переутомления — здоровье требует особого внимания.

Дева

Социальная активность на подъёме: встречайте новых друзей и деловых партнёров. Юпитер благоприятствует реализации целей через командную работу. Во всех начинаниях помогут люди, которые за много лет зарекомендовали себя как опытные специалисты. Возможны приятные сюрпризы в сфере дружбы.