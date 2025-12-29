Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года

Первые три месяца 2026 года пройдут под влиянием Юпитера в Раке, обеспечивая личностный рост и эмоциональный комфорт. В апреле Уран войдёт в Близнецы, поэтому у многих укрепятся социальные связи и произойдёт прилив энергии. Однако у некоторых период с января по июль окажется самым трудным за последнее время. Что ждёт представителей всех знаков зодиака в первую половину 2026 года, выяснил «Клопс».
Овен
У представителей этого знака будет период интенсивных изменений идентичности. Обстоятельства потребуют зрелости и ответственности за свои действия. Возможны начинания, особенно в карьере, но с необходимостью устанавливать чёткие границы. Звёзды советуют сфокусироваться на своих потребностях и укреплении общественной позиции. Важно избегать импульсивных покупок.
Телец
Юпитер в Раке благоприятствует финансам и коммуникациям. Хорошее время для обучения, коротких поездок и изменения повседневной рутины. В апреле Уран активизирует неожиданные возможности в доходах — будьте готовы рискнуть, чтобы получить прибыль и лучшие условия. Возникнут ссоры с романтическим партнёром или членами семьи, но последствия будут недолгими и несерьёзными.
Близнецы
Юпитер усилит ваши обаяние и уверенность, поэтому появится много энергии для саморазвития, новых знакомств и налаживания личной жизни. Однако не стоит себя переоценивать – есть риск не справиться со всеми обязательствами. С апреля Уран в вашем знаке принесёт внезапные озарения и перемены в мировоззрении — готовьтесь к свободе и экспериментам.
Рак
Юпитер до конца июня обеспечит удачный и счастливый период. Ожидаются позитивные перемены в личной жизни, рост уверенности, приятные новости в семье и дома. Приподнятое настроение и положительные события стоит использовать для достижения поставленных целей. Инвестируйте все полученные блага в безоблачное будущее.
Лев
Звёзды советуют сконцентрироваться на духовном равновесии и качественном отдыхе. Первая половина года принесёт ряд трудностей, которые получится преодолеть, но с огромными усилиями. В духовном росте и исцелении поможет Юпитер. Благоприятное время для работы за кулисами и планирования будущего. Избегайте переутомления — здоровье требует особого внимания.
Дева
Социальная активность на подъёме: встречайте новых друзей и деловых партнёров. Юпитер благоприятствует реализации целей через командную работу. Во всех начинаниях помогут люди, которые за много лет зарекомендовали себя как опытные специалисты. Возможны приятные сюрпризы в сфере дружбы.
Весы
Первая половина 2026 года обещает карьерный рост и всеобщее признание. Юпитер откроет двери в профессиональной сфере, поэтому ожидайте повышения, прибавки к зарплате или расширения клиентской базы. Сфокусируйтесь на своих амбициях, но сохраняйте баланс с личной жизнью.
Скорпион
Период с января по июль – время дальних дорог и принятия себя. Духовный рост и новые перспективы, которые принесёт Юпитер, помогут в решении старых проблем. У вас получится закрыть вопросы, не дававшие покоя последние три года. Хорошее время для инвестиций, сделок с недвижимостью и смены деятельности.
Стрелец
В карьерной сфере произойдут глобальные перемены. Они принесут много стресса: не все дела будут получаться сразу и не всё обернётся к лучшему. Однако в личной жизни, дружбе, здоровье и учёбе будут сплошь положительные события. Звёзды советуют не зацикливаться на неудачах, обращать больше внимания на радостные моменты и не сдаваться.
Козерог
Первая половина года принесёт мощный заряд энергии и вдохновения. Ожидаются непредвиденные расходы, но за ними последует огромная и лёгкая прибыль. Придётся искать баланс между карьерой, которая окажется под угрозой, и личной жизнью, где, наоборот, настанет период расцвета. Один неверный шаг может всё испортить, поэтому важно тщательно продумывать свои действия.
Водолей
Год начнётся со смены работы, места жительства, привычек или круга общения. Придётся попотеть, чтобы привыкнуть к иной жизни и подумать над тем, какие из нововведений не стоят вашего внимания. Звёзды критически оценивать подвернувшиеся возможности. Необходимо сфокусироваться на тайм-менеджменте и заботе о себе.
Рыбы
Сатурн продолжит требовать зрелости и дисциплины: первая половина года станет временем, когда вы наконец-то избавитесь от старых иллюзий и построите фундамент для будущего роста. Прилив вдохновения позволит проявить себя в хобби, приключениях, творчестве и спорте. Однако будут и трудности: пока карьера и личные проекты процветают, в семейной жизни назревают новые и всплывают старые конфликты.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.