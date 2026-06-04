Как правильно сварить овсянку, чтобы молоко не убежало и каша не превратилась в комок — самый простой рецепт

Самое классическое блюдо на завтрак — тарелочка овсяной каши. Несмотря на популярность, её довольно легко испортить: то молоко убежит, то ко дну пригорит, то крупа превратилась в большой плотный комок. Всех этих проблем можно избежать, если при приготовлении соблюсти несколько простых правил. Каких именно, «Клопс» рассказали опытные кулинары.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 200 мл;
- молоко — 300 мл;
- вода — 200 мл;
- жидкий мёд — 1 ст. л;
- соль — 1 щепотка;
- орехи и свежие ягоды — по вкусу;
- сливочное масло — 1 ч.л.
Приготовление
Вскипятить воду и всыпать овсянку. Затем убавить огонь до минимума и подождать пару минут, пока хлопья не набухнут. Влить молоко, соль и мёд.
Увеличить огонь до среднего, тщательно перемешать, чтобы избавиться от комочков. Когда каша закипит, снова убавить температуру и варить ещё 7–10 минут до загустения.
Выключить плиту, положить сливочное масло, накрыть овсянку крышкой и дать настояться 5 минут. Готовое блюдо украсить орехами, свежими ягодами или другими добавками на свой вкус.
Совет редакции
Лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном, так как к нему каша меньше пригорает. То же произойдёт, если постоянно варить овсянку на сильном огне. Именно для этого температуру нужно погонять под каждый этап приготовления.
Учитывайте рекомендации на упаковке — время варки может различаться в зависимости от вида хлопьев.
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