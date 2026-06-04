Как правильно сварить овсянку, чтобы молоко не убежало и каша не превратилась в комок — самый простой рецепт

Ингредиенты

овсяные хлопья — 200 мл;

молоко — 300 мл;

вода — 200 мл;

жидкий мёд — 1 ст. л;

соль — 1 щепотка;

орехи и свежие ягоды — по вкусу;

сливочное масло — 1 ч.л.

Приготовление

Вскипятить воду и всыпать овсянку. Затем убавить огонь до минимума и подождать пару минут, пока хлопья не набухнут. Влить молоко, соль и мёд.

Увеличить огонь до среднего, тщательно перемешать, чтобы избавиться от комочков. Когда каша закипит, снова убавить температуру и варить ещё 7–10 минут до загустения.

Выключить плиту, положить сливочное масло, накрыть овсянку крышкой и дать настояться 5 минут. Готовое блюдо украсить орехами, свежими ягодами или другими добавками на свой вкус.

Совет редакции

Лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном, так как к нему каша меньше пригорает. То же произойдёт, если постоянно варить овсянку на сильном огне. Именно для этого температуру нужно погонять под каждый этап приготовления.

Учитывайте рекомендации на упаковке — время варки может различаться в зависимости от вида хлопьев.