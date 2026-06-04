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Как правильно сварить овсянку, чтобы молоко не убежало и каша не превратилась в комок — самый простой рецепт

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Как правильно сварить овсянку, чтобы молоко не убежало и каша не превратилась в комок — самый простой рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Самое классическое блюдо на завтрак — тарелочка овсяной каши. Несмотря на популярность, её довольно легко испортить: то молоко убежит, то ко дну пригорит, то крупа превратилась в большой плотный комок. Всех этих проблем можно избежать, если при приготовлении соблюсти несколько простых правил. Каких именно, «Клопс» рассказали опытные кулинары. 

Ингредиенты

  • овсяные хлопья — 200 мл;
  • молоко — 300 мл;
  • вода — 200 мл;
  • жидкий мёд — 1 ст. л;
  • соль — 1 щепотка;
  • орехи и свежие ягоды — по вкусу;
  • сливочное масло — 1 ч.л.

Приготовление 

Вскипятить воду и всыпать овсянку. Затем убавить огонь до минимума и подождать пару минут, пока хлопья не набухнут. Влить молоко, соль и мёд. 

Увеличить огонь до среднего, тщательно перемешать, чтобы избавиться от комочков. Когда каша закипит, снова убавить температуру и варить ещё 7–10 минут до загустения. 

Выключить плиту, положить сливочное масло, накрыть овсянку крышкой и дать настояться 5 минут. Готовое блюдо украсить орехами, свежими ягодами или другими добавками на свой вкус.  

Совет редакции 

Лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном, так как к нему каша меньше пригорает. То же произойдёт, если постоянно варить овсянку на сильном огне. Именно для этого температуру нужно погонять под каждый этап приготовления. 

Учитывайте рекомендации на упаковке — время варки может различаться в зависимости от вида хлопьев.  

Для тех, кто устал от овсянки на завтрак, «Клопс» нашёл интересный рецепт норвежской каши рёммегрот на сметане и молоке

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