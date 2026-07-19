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Белые, шампиньоны, опята или лисички: делимся самым простым и универсальным рецептом маринованных грибов

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Белые, шампиньоны, опята или лисички: делимся самым простым и универсальным рецептом маринованных грибов - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Универсальность — лучшее качество для домашней кулинарии, особенно когда речь заходит о сезонных заготовках. Вместо того чтобы хранить десятки записей с разными пропорциями уксуса и специй, достаточно освоить один надёжный метод маринования любых грибов. Базовым рецептом с «Клопс» поделились опытные домохозяйки. 

Ингредиенты 

  1. свежие грибы (белые, шампиньоны, лисички или опята) — 1 кг;
  2. вода — 1 л;
  3. не йодированная соль — 5 ч. л;
  4. сахар — 3 ст. л;
  5. уксус 9% — 3 ст. л;
  6. лавровый лист — 3 шт; 
  7. душистый перец — 5 горошин; 
  8. чеснок — 3 зубчика;
  9. гвоздика, зонтики укропа, листья смородины — по желанию. 

Приготовление 

Грибы перебрать, тщательно промыть и очистить от грязи. Крупные шляпки и ножки нарезать средним кубиком, остальные оставить целыми. Отварить в кипящей подсоленной воде, снимая пену. Спустя 15–20 минут откинуть грибы на дуршлаг и остудить под холодной водой. 

В кастрюлю положить все специи, залить их литром воды и после закипания варить на среднем огне полчаса. Положить грибы в кипящий маринад, подождать ещё 15–20 минут. Незадолго до готовности влить уксус и добавить измельчённый чеснок. 

Распределить грибы по стерилизованным банкам и залить маринадом до краёв. Плотно закрыть тару крышкой, перевернуть вверх дном, обмотать тёплым одеялом и дать полностью остыть. 

Белые грибы можно не только замариновать. Их них также получается самый вкусный и наваристый суп

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