Белые, шампиньоны, опята или лисички: делимся самым простым и универсальным рецептом маринованных грибов

Ингредиенты

свежие грибы (белые, шампиньоны, лисички или опята) — 1 кг; вода — 1 л; не йодированная соль — 5 ч. л; сахар — 3 ст. л; уксус 9% — 3 ст. л; лавровый лист — 3 шт; душистый перец — 5 горошин; чеснок — 3 зубчика; гвоздика, зонтики укропа, листья смородины — по желанию.

Приготовление

Грибы перебрать, тщательно промыть и очистить от грязи. Крупные шляпки и ножки нарезать средним кубиком, остальные оставить целыми. Отварить в кипящей подсоленной воде, снимая пену. Спустя 15–20 минут откинуть грибы на дуршлаг и остудить под холодной водой.

В кастрюлю положить все специи, залить их литром воды и после закипания варить на среднем огне полчаса. Положить грибы в кипящий маринад, подождать ещё 15–20 минут. Незадолго до готовности влить уксус и добавить измельчённый чеснок.

Распределить грибы по стерилизованным банкам и залить маринадом до краёв. Плотно закрыть тару крышкой, перевернуть вверх дном, обмотать тёплым одеялом и дать полностью остыть.