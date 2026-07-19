Белые, шампиньоны, опята или лисички: делимся самым простым и универсальным рецептом маринованных грибов

Универсальность — лучшее качество для домашней кулинарии, особенно когда речь заходит о сезонных заготовках. Вместо того чтобы хранить десятки записей с разными пропорциями уксуса и специй, достаточно освоить один надёжный метод маринования любых грибов. Базовым рецептом с «Клопс» поделились опытные домохозяйки.
Ингредиенты
- свежие грибы (белые, шампиньоны, лисички или опята) — 1 кг;
- вода — 1 л;
- не йодированная соль — 5 ч. л;
- сахар — 3 ст. л;
- уксус 9% — 3 ст. л;
- лавровый лист — 3 шт;
- душистый перец — 5 горошин;
- чеснок — 3 зубчика;
- гвоздика, зонтики укропа, листья смородины — по желанию.
Приготовление
Грибы перебрать, тщательно промыть и очистить от грязи. Крупные шляпки и ножки нарезать средним кубиком, остальные оставить целыми. Отварить в кипящей подсоленной воде, снимая пену. Спустя 15–20 минут откинуть грибы на дуршлаг и остудить под холодной водой.
В кастрюлю положить все специи, залить их литром воды и после закипания варить на среднем огне полчаса. Положить грибы в кипящий маринад, подождать ещё 15–20 минут. Незадолго до готовности влить уксус и добавить измельчённый чеснок.
Распределить грибы по стерилизованным банкам и залить маринадом до краёв. Плотно закрыть тару крышкой, перевернуть вверх дном, обмотать тёплым одеялом и дать полностью остыть.
Белые грибы можно не только замариновать. Их них также получается самый вкусный и наваристый суп.