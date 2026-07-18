Традиционный русский пирог с забавным названием: делимся рецептом кулебяки с рыбой и яйцом

Ингредиенты

пшеничная мука — 700 г; молоко — 350 мл; сухие дрожжи — 10 г; сахар — 2 ст. л; яйца — 5 шт; сливочное масло — 200 г; лосось, судак или треска — 600 г; рис — 200 г; репчатый лук — 2 шт; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Молоко слегка подогреть, растворить в нём дрожжи и сахар. Оставить на 10–15 минут до появления пены.

В отдельной миске взбить яйца с солью и влить дрожжевую смесь. Просеять муку, добавить растопленное сливочное масло (150 г) и замесить тесто. Колобок накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объёме примерно в два раза.

Рис отварить до готовности, яйца — вкрутую. Рыбу нарезать на небольшие кусочки, лук и зелень мелко нашинковать.

Тесто раскатать в большой овал толщиной примерно 1 см. В центр выложить начинку: сначала рис, затем рыбу, лук, яйца и укроп. Посолить, поперчить и распределить кусочки охлаждённого сливочного масла (50 г).

Свернуть тесто в колбаску и плотно защипнуть края. Положить пирог швом вниз. На поверхности сделать тонкие надрезы, чтобы через них выходил пар, а затем смазать яичным желтком, разведённым со столовой ложкой воды или молока.

Выпекать кулебяку 50 минут при 180 °C, пока корочка не подрумянится.