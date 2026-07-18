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Традиционный русский пирог с забавным названием: делимся рецептом кулебяки с рыбой и яйцом

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Традиционный русский пирог с забавным названием: делимся рецептом кулебяки с рыбой и яйцом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Кулебяка — это настоящий символ русского гостеприимства и вершина мастерства домашней выпечки, способная стать главным украшением любого стола. Её уникальность заключается в многослойной начинке, которая внутри пышного румяного теста превращается в сочную и ароматную композицию. Причём завернуть в пирог можно что угодно: мясо, овощи, курицу. Рецепт кулебяки с рыбой и рисом «Клопс» раскрыли опытные домохозяйки.

Ингредиенты

  1. пшеничная мука — 700 г;
  2. молоко — 350 мл;
  3. сухие дрожжи — 10 г;
  4. сахар — 2 ст. л;
  5. яйца — 5 шт;
  6. сливочное масло — 200 г;
  7. лосось, судак или треска — 600 г;
  8. рис — 200 г;
  9. репчатый лук — 2 шт;
  10. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Молоко слегка подогреть, растворить в нём дрожжи и сахар. Оставить на 10–15 минут до появления пены. 

В отдельной миске взбить яйца с солью и влить дрожжевую смесь. Просеять муку, добавить растопленное сливочное масло (150 г) и замесить тесто. Колобок накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объёме примерно в два раза. 

Рис отварить до готовности, яйца — вкрутую. Рыбу нарезать на небольшие кусочки, лук и зелень мелко нашинковать. 

Тесто раскатать в большой овал толщиной примерно 1 см. В центр выложить начинку: сначала рис, затем рыбу, лук, яйца и укроп. Посолить, поперчить и распределить кусочки охлаждённого сливочного масла (50 г). 

Свернуть тесто в колбаску и плотно защипнуть края. Положить пирог швом вниз. На поверхности сделать тонкие надрезы, чтобы через них выходил пар, а затем смазать яичным желтком, разведённым со столовой ложкой воды или молока. 

Выпекать кулебяку 50 минут при 180 °C, пока корочка не подрумянится. 

Ещё одно традиционное русское блюдо, которое можно легко и быстро приготовить дома, — пельмени с бульоном внутрипельмени с бульоном внутри

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