00:23

Набрал корзинку и сразу в кастрюлю: делимся простым рецептом наваристого супа из белых грибов

  1. Рецепты
Автор:
Набрал корзинку и сразу в кастрюлю: делимся простым рецептом наваристого супа из белых грибов - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Грибной суп — это истинный запах леса, который мгновенно наполняет дом уютом и пробуждает аппетит. Белые грибы по праву считаются «королями» среди всех шляпок, ведь именно они обладают самым глубоким и насыщенным вкусом. Такой суп получается наваристым, но достаточно лёгким за счёт куриного бульона. Простым рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели.

Ингредиенты 

  • свежие белые грибы — 5 шт;
  • куриное филе — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • лавровый лист, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Вскипятить литр воды, положить курицу, пару горошин душистого перца, лавровый лист и соль. Постепенно снимать пену, чтобы бульон не был мутным. 

В отдельной кастрюле вскипятить ещё 500 мл воды и добавить тщательно промытые грибы, нарезанные крупным кубиком. На оливковом масле обжарить тёртую морковь, нашинкованный лук и пропущенный через пресс чеснок. Когда овощи приобретут золотистый оттенок, положить зажарку в бульон вместе с готовыми грибами. 

Прогреть суп около 5–7 минут, накрыть крышкой и дать постоять ещё 10 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью и столовой ложкой сметаны. 

Для любителей шлковой текстуры и более плотных блюд «Клопс» узнал рецепт грибного супа-пюре на шампиньонах со сливками

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Три столпа здорового питания: готовим низкокалорийный обед из индейки, кускуса и овощей — быстрый рецепт
02:23
Нежная серединка — залог успеха: готовим изысканный салат со стручковой фасолью и стейком из тунца
02 августа 2026
23:54
Гости уже на пороге, а на кухне есть лишь мука, яйцо и какао: готовим шоколадный кекс в кружке за 5 минут
02 августа 2026
06:22
Необычное сочетание, поражающее с первого укуса: готовим тёплый салат с куриной печенью и грушей — простой рецепт
02 августа 2026
03:03
Улучшенная версия привычного блюда: раскрываем главные секреты приготовления куриного супа с вермишелью
01 августа 2026
23:23
Все новости по теме
6 566
Кулинария рецепты