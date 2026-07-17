Набрал корзинку и сразу в кастрюлю: делимся простым рецептом наваристого супа из белых грибов

Грибной суп — это истинный запах леса, который мгновенно наполняет дом уютом и пробуждает аппетит. Белые грибы по праву считаются «королями» среди всех шляпок, ведь именно они обладают самым глубоким и насыщенным вкусом. Такой суп получается наваристым, но достаточно лёгким за счёт куриного бульона. Простым рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- свежие белые грибы — 5 шт;
- куриное филе — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- лавровый лист, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Вскипятить литр воды, положить курицу, пару горошин душистого перца, лавровый лист и соль. Постепенно снимать пену, чтобы бульон не был мутным.
В отдельной кастрюле вскипятить ещё 500 мл воды и добавить тщательно промытые грибы, нарезанные крупным кубиком. На оливковом масле обжарить тёртую морковь, нашинкованный лук и пропущенный через пресс чеснок. Когда овощи приобретут золотистый оттенок, положить зажарку в бульон вместе с готовыми грибами.
Прогреть суп около 5–7 минут, накрыть крышкой и дать постоять ещё 10 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью и столовой ложкой сметаны.
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