Набрал корзинку и сразу в кастрюлю: делимся простым рецептом наваристого супа из белых грибов

Ингредиенты

свежие белые грибы — 5 шт;

куриное филе — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л;

лавровый лист, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Вскипятить литр воды, положить курицу, пару горошин душистого перца, лавровый лист и соль. Постепенно снимать пену, чтобы бульон не был мутным.

В отдельной кастрюле вскипятить ещё 500 мл воды и добавить тщательно промытые грибы, нарезанные крупным кубиком. На оливковом масле обжарить тёртую морковь, нашинкованный лук и пропущенный через пресс чеснок. Когда овощи приобретут золотистый оттенок, положить зажарку в бульон вместе с готовыми грибами.

Прогреть суп около 5–7 минут, накрыть крышкой и дать постоять ещё 10 минут. Готовый суп подавать со свежей зеленью и столовой ложкой сметаны.