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Источник полезных жиров и клетчатки: как приготовить вкусный фитнес-салат из авокадо, огурца и кукурузы

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Источник полезных жиров и клетчатки: как приготовить вкусный фитнес-салат из авокадо, огурца и кукурузы - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Диетическое питание предполагает подсчёт калорий, соблюдение норм КБЖУ, употребление клетчатки, полезных растительных жиров и другие правила, которые редко встретишь в обычной домашней кулинарии. Однако правильный рацион не так сложен, как может показаться. На обед можно приготовить сытный салат из авокадо, кукурузы и огурца, который порадует не только вкусом и разнообразием текстур, но и заметным положительным эффектом на организм. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты 

  1. авокадо — 1 шт;
  2. огурец — 1 шт; 
  3. салат айсберг — 300 г;
  4. консервированная кукуруза — 200 г;
  5. лимонный сок — 1 ст. л;
  6. оливковое масло — 2 ст. л;
  7. соль, перец, свежая зелень — по вкусу. 

Приготовление 

Авокадо очистить от кожуры и косточки, а мякоть нарезать тонкими полукольцами. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы овощ не потемнел. Огурец нарезать мелким кубиком. 

Смешать ингредиенты в большой миске, добавить кукурузу и разорванные руками на небольшие куски листья салата айсберг. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить и сразу подавать к столу. По желанию можно добавить свежую зелень, семена кунжута или кусочки куриной грудки в качестве источника белка. 

Питаться правильно без вреда для здоровья и фигуры можно оригинально, например, приготовив пиццу на кабачковой основе с лёгким сыром и овощами

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