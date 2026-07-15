Источник полезных жиров и клетчатки: как приготовить вкусный фитнес-салат из авокадо, огурца и кукурузы

Диетическое питание предполагает подсчёт калорий, соблюдение норм КБЖУ, употребление клетчатки, полезных растительных жиров и другие правила, которые редко встретишь в обычной домашней кулинарии. Однако правильный рацион не так сложен, как может показаться. На обед можно приготовить сытный салат из авокадо, кукурузы и огурца, который порадует не только вкусом и разнообразием текстур, но и заметным положительным эффектом на организм. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- авокадо — 1 шт;
- огурец — 1 шт;
- салат айсберг — 300 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- соль, перец, свежая зелень — по вкусу.
Приготовление
Авокадо очистить от кожуры и косточки, а мякоть нарезать тонкими полукольцами. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы овощ не потемнел. Огурец нарезать мелким кубиком.
Смешать ингредиенты в большой миске, добавить кукурузу и разорванные руками на небольшие куски листья салата айсберг. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить и сразу подавать к столу. По желанию можно добавить свежую зелень, семена кунжута или кусочки куриной грудки в качестве источника белка.
Питаться правильно без вреда для здоровья и фигуры можно оригинально, например, приготовив пиццу на кабачковой основе с лёгким сыром и овощами.