Источник полезных жиров и клетчатки: как приготовить вкусный фитнес-салат из авокадо, огурца и кукурузы

Ингредиенты

авокадо — 1 шт; огурец — 1 шт; салат айсберг — 300 г; консервированная кукуруза — 200 г; лимонный сок — 1 ст. л; оливковое масло — 2 ст. л; соль, перец, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

Авокадо очистить от кожуры и косточки, а мякоть нарезать тонкими полукольцами. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы овощ не потемнел. Огурец нарезать мелким кубиком.

Смешать ингредиенты в большой миске, добавить кукурузу и разорванные руками на небольшие куски листья салата айсберг. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить и сразу подавать к столу. По желанию можно добавить свежую зелень, семена кунжута или кусочки куриной грудки в качестве источника белка.