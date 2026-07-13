Плотная текстура и хруст семечек: печём в духовке монастырский чёрный хлеб на закваске — пошаговый рецепт

Ингредиенты

ржаная закваска — 300 г; пшеничная мука — 350 г; мука цельнозерновая — 150 г; соль — 1 ч. л; сахар или мёд — 1,5 ст. л; растительное масло — 1 ст. л; семена льна — 30 г; тыквенные семечки — 1 ст. л; подсолнечник — 1 ст. л; тёплая вода — 300 мл.

Приготовление

Семена льна залить 150 мл тёплой воды и оставить на 20 минут, чтобы они набухли и выделили клейковину. Смешать закваску с двумя видами муки, посолить, добавить сахар, масло и тёплую воду. Затем положить семена льна вместе с жидкостью. Замесить тесто и в конце посыпать его тыквенными семечками.

Миску с получившейся массой накрыть полотенцем и оставить на несколько часов доходить в тёплом месте. Спустя три часа сформировать из теста буханку. Положить её в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму. Сверху острым ножом или лезвием сделать несколько неглубоких надрезов и посыпать семенами.

Форму поставить в духовку, а на нижний уровень — противень с водой. Первые 10 минут выпекать при 240 °С, затем ещё 30–40 минут при 210 °С.

Как сделать закваску

День первый

Смешать 50 г ржаной муки с 50 мл тёплой воды. Накрыть плёнкой с отверстиями и оставить в тёплом месте на 48 часов. За это время масса должна вырасти в два раза и приобрести кислый запах.

День второй

Отделить 50 г получившейся закваски и переложить в чистую ёмкость. Остальное можно выкинуть. Добавить 50 г ржаной муки и 50 мл тёплой воды, перемешать. Снова неплотно закрыть и оставить при комнатной температуре ещё на 24 часа. На этом этапе масса будет активно пузыриться.

День третий

Повторить процедуру и оставить закваску ещё на сутки. Кислый запах должен стать ещё более выраженным.

День четвёртый

Повторить подкормку, добавить 50 г мука и воды, оставить на 12 часов. Готовая закваска должна быть рыхлой, пузырчатой, а при попадании на язык слегка пощипывать и отдавать кислым вкусом.