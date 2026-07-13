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Плотная текстура и хруст семечек: печём в духовке монастырский чёрный хлеб на закваске — пошаговый рецепт

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Плотная текстура и хруст семечек: печём в духовке монастырский чёрный хлеб на закваске — пошаговый рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Самый вкусный ржаной хлеб, конечно же, домашний. Однако мало кто осмеливается на его приготовление, особенно чёрного, ведь бытует мнение, что это очень сложно и требует специальной хлебопечки. На самом деле, производство закваски, замес теста и выпекание в духовке гораздо проще, чем кажется на самом деле. Главное — выждать достаточное количество времени и соблюсти пару нюансов. Каких именно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. ржаная закваска — 300 г;
  2. пшеничная мука — 350 г;
  3. мука цельнозерновая — 150 г;
  4. соль — 1 ч. л;
  5. сахар или мёд — 1,5 ст. л;
  6. растительное масло — 1 ст. л;
  7. семена льна — 30 г;
  8. тыквенные семечки — 1 ст. л;
  9. подсолнечник — 1 ст. л;
  10. тёплая вода — 300 мл.

Приготовление

Семена льна залить 150 мл тёплой воды и оставить на 20 минут, чтобы они набухли и выделили клейковину. Смешать закваску с двумя видами муки, посолить, добавить сахар, масло и тёплую воду. Затем положить семена льна вместе с жидкостью. Замесить тесто и в конце посыпать его тыквенными семечками. 

Миску с получившейся массой накрыть полотенцем и оставить на несколько часов доходить в тёплом месте. Спустя три часа сформировать из теста буханку. Положить её в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму. Сверху острым ножом или лезвием сделать несколько неглубоких надрезов и посыпать семенами. 

Форму поставить в духовку, а на нижний уровень — противень с водой. Первые 10 минут выпекать при 240 °С, затем ещё 30–40 минут при 210 °С. 

Как сделать закваску 

День первый 

Смешать 50 г ржаной муки с 50 мл тёплой воды. Накрыть плёнкой с отверстиями и оставить в тёплом месте на 48 часов. За это время масса должна вырасти в два раза и приобрести кислый запах. 

День второй 

Отделить 50 г получившейся закваски и переложить в чистую ёмкость. Остальное можно выкинуть. Добавить 50 г ржаной муки и 50 мл тёплой воды, перемешать. Снова неплотно закрыть и оставить при комнатной температуре ещё на 24 часа. На этом этапе масса будет активно пузыриться. 

День третий 

Повторить процедуру и оставить закваску ещё на сутки. Кислый запах должен стать ещё более выраженным. 

День четвёртый

Повторить подкормку, добавить 50 г мука и воды, оставить на 12 часов. Готовая закваска должна быть рыхлой, пузырчатой, а при попадании на язык слегка пощипывать и отдавать кислым вкусом. 

Готовый хлеб можно не только съесть, но и использовать в качестве закваски для приготовления домашнего кваса

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