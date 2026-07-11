Источник клетчатки и растительного белка: готовим здоровый перекус на каждый день — золотистые фалафели с зеленью

Фалафель — закуска в виде небольших жареных шариков из нута — получил мировую славы благодаря приятной зернистой текстуре с хрустящей корочкой, необычному вкусу и количеству полезных свойств, которые есть в каждом ингредиенте. В отличие от классической версии во фритюре, приготовленный дома вариант позволяет самостоятельно контролировать качество продуктов, жирность блюда и насыщенность его вкуса. Простым рецептом полезной овощной закуски с «Клопс» поделились читатели.
- Самая популярная теория гласит, что египтяне придумали фалафель более тысячи лет назад. Они искали сытную и питательную замену мясу во время продолжительных религиозных постов. Правда, тогда его готовили не из нута, а из сушёных бобов фава. Ингредиент заменили по мере распространения рецепта в Израиль, Ливан, Сирию, Иорданию и другие страны. В XX веке закуска стала самым популярным ближневосточным фастфудом. Его признали путешественники, студенты, вегетарианцы и гурманы по всему миру;
- С точки зрения нутрициологии, запечённвй фалафель — это идеальный компонент сбалансированного питания, так как нут считается лучшим источником растительного протеина. Он отлично насыщает, помогает восстанавливать мышечные ткани. Пищевые волокна бобов стимулируют работу кишечника, поддерживают здоровую микрофлору и помогают надолго сохранить чувство сытости. Кроме того, фалафель обладает низким гликемическим индексом, то есть углеводы расщепляются медленно, обеспечивая организм стабильной энергией без резких скачков сахара в крови;
- Одна порция закуски даёт организму витамины группы B (отвечают за нервную систему и обмен веществ), железо и магний (поддерживают уровень гемоглобина, борются с усталостью и укрепляют сердечно-сосудистую систему), цинк и фосфор (полезны для иммунитета и здоровья костей).
Ингредиенты
- консервированный нут — 200 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежая петрушка или кинза — 1 пучок;
- молотый кориандр — 1 ч. л;
- молотая зира — 1 ч. л;
- лимонный сок — 2 ч. л;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук мелко нашинковать и обжарить на среднем огне вместе с пропущенным через пресс чесноком до прозрачности. Нут промыть и обсушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Пробить овощи и зелень блендером до однородной пасты, но с мелкими кусочками.
Добавить специи, разрыхлитель, муку и лимонный сок. Тщательно перемешать и, если масса получилась слишком густой, добавить пару столовых ложек воды. Поставить всё в холодильник на 15–20 минут, чтобы вкус специй пропитал все ингредиенты, а масса стала более пластичной.
Влажными руками скатать шарики размером с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный растительным маслом. Запекать 25–30 минут в разогретой до 200 °С духовке, затем перевернуть, сбрызнуть маслом и готовить ещё 10 минут, пока корочка не станет золотистой. В качестве альтернативы можно обжарить фалафели на сковороде или во фритюре, но запекание — самый полезный вариант приготовления.
Готовое блюдо подавать в горячем или охлаждённом виде со сметанным, чесночным, сливочным, сырным или любым другим густым соусом.
Из нута можно приготовить не только фалафели, но и хумус (полезный перекус, подаётся вместе с ассорти овощных палочек) или нежные белковые котлеты.