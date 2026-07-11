Источник клетчатки и растительного белка: готовим здоровый перекус на каждый день — золотистые фалафели с зеленью

Ингредиенты

консервированный нут — 200 г; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; свежая петрушка или кинза — 1 пучок; молотый кориандр — 1 ч. л; молотая зира — 1 ч. л; лимонный сок — 2 ч. л; разрыхлитель — 0,5 ч. л; растительное масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нашинковать и обжарить на среднем огне вместе с пропущенным через пресс чесноком до прозрачности. Нут промыть и обсушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Пробить овощи и зелень блендером до однородной пасты, но с мелкими кусочками.

Добавить специи, разрыхлитель, муку и лимонный сок. Тщательно перемешать и, если масса получилась слишком густой, добавить пару столовых ложек воды. Поставить всё в холодильник на 15–20 минут, чтобы вкус специй пропитал все ингредиенты, а масса стала более пластичной.

Влажными руками скатать шарики размером с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный растительным маслом. Запекать 25–30 минут в разогретой до 200 °С духовке, затем перевернуть, сбрызнуть маслом и готовить ещё 10 минут, пока корочка не станет золотистой. В качестве альтернативы можно обжарить фалафели на сковороде или во фритюре, но запекание — самый полезный вариант приготовления.

Готовое блюдо подавать в горячем или охлаждённом виде со сметанным, чесночным, сливочным, сырным или любым другим густым соусом.