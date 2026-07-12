Простой бутерброд ресторанного уровня: как пожарить хлеб с сыром и ветчиной, чтобы завтрак стал праздником

Ингредиенты

тостовый хлеб — 4 ломтика;

сыр «Российский» и чеддер — 100 г;

ветчина — 4 ломтика;

сушёные укроп и петрушка — 10 г;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление

Два вида сыра натереть на крупной тёрке. Все ломтики хлеба с одной стороны смазать маслом. Два из них выложить на сухую раскалённую сковороду, сверху выложить по паре слайсов ветчины и горку тёртого сыра. Накрыть сковороду крышкой и готовить 5 минут.

Присыпать начинку травами, накрыть оба бутерброда оставшимися ломтиками хлеба, перевернуть и обжарить до золотистого цвета. Когда сыр полностью расплавится, а хлеб станет хрустящим, посыпать блюдо сыром, накрыть крышкой и дать постоять 2–3 минуты. Готовое блюдо подавать в горячем виде.