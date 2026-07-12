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Простой бутерброд ресторанного уровня: как пожарить хлеб с сыром и ветчиной, чтобы завтрак стал праздником

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Простой бутерброд ресторанного уровня: как пожарить хлеб с сыром и ветчиной, чтобы завтрак стал праздником - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Бутерброд с сыром и ветчиной может быть сухим, холодным и скучным завтраком, а может стать настоящим произведением кулинарного искусства, если проявить чуть больше усилий и фантазии. Например, добавить ещё один кусок хлеба, второй вид сыра и обжарить всё так, чтобы корочка стала хрустящей, а начинка — горячей и тягучей. Как приготовить роскошную версию базового перекуса, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • тостовый хлеб — 4 ломтика; 
  • сыр «Российский» и чеддер — 100 г; 
  • ветчина — 4 ломтика; 
  • сушёные укроп и петрушка — 10 г; 
  • сливочное масло — 50 г. 

Приготовление 

Два вида сыра натереть на крупной тёрке. Все ломтики хлеба с одной стороны смазать маслом. Два из них выложить на сухую раскалённую сковороду, сверху выложить по паре слайсов ветчины и горку тёртого сыра. Накрыть сковороду крышкой и готовить 5 минут. 

Присыпать начинку травами, накрыть оба бутерброда оставшимися ломтиками хлеба, перевернуть и обжарить до золотистого цвета. Когда сыр полностью расплавится, а хлеб станет хрустящим, посыпать блюдо сыром, накрыть крышкой и дать постоять 2–3 минуты. Готовое блюдо подавать в горячем виде. 

На завтрак также можно приготовить другую версию этого блюда — горячий бутерброд с хрустящей корочкой и тремя видами тягучего сыра

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