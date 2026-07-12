Простой бутерброд ресторанного уровня: как пожарить хлеб с сыром и ветчиной, чтобы завтрак стал праздником

Бутерброд с сыром и ветчиной может быть сухим, холодным и скучным завтраком, а может стать настоящим произведением кулинарного искусства, если проявить чуть больше усилий и фантазии. Например, добавить ещё один кусок хлеба, второй вид сыра и обжарить всё так, чтобы корочка стала хрустящей, а начинка — горячей и тягучей. Как приготовить роскошную версию базового перекуса, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- тостовый хлеб — 4 ломтика;
- сыр «Российский» и чеддер — 100 г;
- ветчина — 4 ломтика;
- сушёные укроп и петрушка — 10 г;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление
Два вида сыра натереть на крупной тёрке. Все ломтики хлеба с одной стороны смазать маслом. Два из них выложить на сухую раскалённую сковороду, сверху выложить по паре слайсов ветчины и горку тёртого сыра. Накрыть сковороду крышкой и готовить 5 минут.
Присыпать начинку травами, накрыть оба бутерброда оставшимися ломтиками хлеба, перевернуть и обжарить до золотистого цвета. Когда сыр полностью расплавится, а хлеб станет хрустящим, посыпать блюдо сыром, накрыть крышкой и дать постоять 2–3 минуты. Готовое блюдо подавать в горячем виде.
На завтрак также можно приготовить другую версию этого блюда — горячий бутерброд с хрустящей корочкой и тремя видами тягучего сыра.