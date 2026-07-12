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Рисовая лапша с креветками, яйцом, арахисом и лаймом: как на домашней кухне приготовить настоящий тайский Пад-тай

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Рисовая лапша с креветками, яйцом, арахисом и лаймом: как на домашней кухне приготовить настоящий тайский Пад-тай - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Пад-тай — это легендарное блюдо тайской кухни, которое покорило мир сочетанием текстур и ярких вкусовых оттенков. В этом рецепте нежная рисовая лапша гармонично дополняется сочными креветками и обжаренным яйцом, создавая идеальную основу для изысканного обеда. Особую изюминку блюду придаёт хрустящий арахис, а сок лайма дарит ему необходимую свежесть, а перец чили — пикантную остроту. Как приготовить такой обед на обычной домашней кухне, узнал «Клопс». 

Ингредиенты  

  1. рисовая лапша — 200 г;
  2. куриное филе, креветки или тофу — 300 г; 
  3. красный лук — 1 шт;
  4. куриные яйца — 2 шт;
  5. рыбный соус — 2 ст. л;
  6. коричневый сахар — 1,5 ст. л;
  7. чеснок — 3 зубчика;
  8. кунжутное масло — 6 ст. л;
  9. жареный арахис — 120 г;
  10. лайм — 0,5 шт;
  11. перец чили — 0,5 стручка;
  12. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Лапшу залить горячей, но не кипячёной водой, оставить на 15–20 минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть в холодной воде. Куриное филе, креветки или тофу обмакнуть бумажным полотенцем и нарезать средними кусочками. Обжарить на кунжутном масле до золотистой корочки. 

Красный лук и арахис мелко нашинковать, перец чили нарезать кольцами. Добавить овощи с орехами в сковороду к белковым ингредиентам, затем положить лапшу и тщательно перемешать. 

В отдельной миске смешать рыбный соус, коричневый сахар, соль и продавленный через пресс чеснок. Заправить блюдо соусом и хорошо прогреть в течение 5–10 минут. Яйца слегка взбить вилкой до однородной массы, влить в сковороду и быстро перемешать. Готовое блюдо сбрызнуть соком лайма, по желанию украсить свежей кинзой или перьями зелёного лука. 

Ещё одно блюдо азиатской кухни, которое можно приготовить дома не хуже, чем в ресторане, — курица в остро-сладкой глазури с рассыпчатым рисом

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