Рисовая лапша с креветками, яйцом, арахисом и лаймом: как на домашней кухне приготовить настоящий тайский Пад-тай

Ингредиенты

рисовая лапша — 200 г; куриное филе, креветки или тофу — 300 г; красный лук — 1 шт; куриные яйца — 2 шт; рыбный соус — 2 ст. л; коричневый сахар — 1,5 ст. л; чеснок — 3 зубчика; кунжутное масло — 6 ст. л; жареный арахис — 120 г; лайм — 0,5 шт; перец чили — 0,5 стручка; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лапшу залить горячей, но не кипячёной водой, оставить на 15–20 минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть в холодной воде. Куриное филе, креветки или тофу обмакнуть бумажным полотенцем и нарезать средними кусочками. Обжарить на кунжутном масле до золотистой корочки.

Красный лук и арахис мелко нашинковать, перец чили нарезать кольцами. Добавить овощи с орехами в сковороду к белковым ингредиентам, затем положить лапшу и тщательно перемешать.

В отдельной миске смешать рыбный соус, коричневый сахар, соль и продавленный через пресс чеснок. Заправить блюдо соусом и хорошо прогреть в течение 5–10 минут. Яйца слегка взбить вилкой до однородной массы, влить в сковороду и быстро перемешать. Готовое блюдо сбрызнуть соком лайма, по желанию украсить свежей кинзой или перьями зелёного лука.