Рисовая лапша с креветками, яйцом, арахисом и лаймом: как на домашней кухне приготовить настоящий тайский Пад-тай

Пад-тай — это легендарное блюдо тайской кухни, которое покорило мир сочетанием текстур и ярких вкусовых оттенков. В этом рецепте нежная рисовая лапша гармонично дополняется сочными креветками и обжаренным яйцом, создавая идеальную основу для изысканного обеда. Особую изюминку блюду придаёт хрустящий арахис, а сок лайма дарит ему необходимую свежесть, а перец чили — пикантную остроту. Как приготовить такой обед на обычной домашней кухне, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- рисовая лапша — 200 г;
- куриное филе, креветки или тофу — 300 г;
- красный лук — 1 шт;
- куриные яйца — 2 шт;
- рыбный соус — 2 ст. л;
- коричневый сахар — 1,5 ст. л;
- чеснок — 3 зубчика;
- кунжутное масло — 6 ст. л;
- жареный арахис — 120 г;
- лайм — 0,5 шт;
- перец чили — 0,5 стручка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лапшу залить горячей, но не кипячёной водой, оставить на 15–20 минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть в холодной воде. Куриное филе, креветки или тофу обмакнуть бумажным полотенцем и нарезать средними кусочками. Обжарить на кунжутном масле до золотистой корочки.
Красный лук и арахис мелко нашинковать, перец чили нарезать кольцами. Добавить овощи с орехами в сковороду к белковым ингредиентам, затем положить лапшу и тщательно перемешать.
В отдельной миске смешать рыбный соус, коричневый сахар, соль и продавленный через пресс чеснок. Заправить блюдо соусом и хорошо прогреть в течение 5–10 минут. Яйца слегка взбить вилкой до однородной массы, влить в сковороду и быстро перемешать. Готовое блюдо сбрызнуть соком лайма, по желанию украсить свежей кинзой или перьями зелёного лука.
Ещё одно блюдо азиатской кухни, которое можно приготовить дома не хуже, чем в ресторане, — курица в остро-сладкой глазури с рассыпчатым рисом.