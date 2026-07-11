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Быстрый десерт из минимума ингредиентов: готовим дома крамбл — запечённые ягоды с хрустящей крошкой и мороженым

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Быстрый десерт из минимума ингредиентов: готовим дома крамбл — запечённые ягоды с хрустящей крошкой и мороженым - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лето — сезон свежих, сладких и сочных ягод, которые продаются буквально на каждом углу. Их добавляют в пироги, пирожные и печенья, но всё это слишком сложно и долго готовить, особенно после тяжёлого рабочего дня. В такой ситуации спасёт крамбл — запечённые ягоды с крошкой песочного теста, который не занимает много времени и не требует особых кулинарных навыков. Особенно вкусным этот горячий десерт получается в сочетании с шариком холодного ванильного мороженого. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились читатели.

Ингредиенты

  • свежие или замороженные вишня, смородина, малина или черника — 300 г;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 1 ч. л;
  • мука — 100 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • ванильное мороженое — 300 г;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 30 г. 

Приготовление

Ягоды промыть, обсушить бумажным полотенцем и прямо в форме для выпечки обвалять их в крахмале с сахаром. 

В миску всыпать муку, сахар и соль. Холодное сливочное масло нарезать мелким кубиком и добавить в сухую смесь. Растереть массу руками таким образом, чтобы получилась крупная крошка, и положить туда овсяные хлопья. 

Равномерно распределить посыпку поверх ягод. Не нужно её утрамбовывать — слой должен остаться «воздушным». Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока корочка не станет хрустящей и золотистой, а ягодный сок не начнёт аппетитно пузыриться по краям. 

Готовый десерт подавать с шариком ванильного мороженого. 

«Клопс» нашёл рецепт ещё одного десерта, который не занимает много времени и сил — пирожное из свежих ягод, желе и тонкой прослойки нежного бисквита

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