Быстрый десерт из минимума ингредиентов: готовим дома крамбл — запечённые ягоды с хрустящей крошкой и мороженым

Ингредиенты

свежие или замороженные вишня, смородина, малина или черника — 300 г;

сахар — 100 г;

крахмал — 1 ч. л;

мука — 100 г;

сливочное масло — 70 г;

ванильное мороженое — 300 г;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 30 г.

Приготовление

Ягоды промыть, обсушить бумажным полотенцем и прямо в форме для выпечки обвалять их в крахмале с сахаром.

В миску всыпать муку, сахар и соль. Холодное сливочное масло нарезать мелким кубиком и добавить в сухую смесь. Растереть массу руками таким образом, чтобы получилась крупная крошка, и положить туда овсяные хлопья.

Равномерно распределить посыпку поверх ягод. Не нужно её утрамбовывать — слой должен остаться «воздушным». Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока корочка не станет хрустящей и золотистой, а ягодный сок не начнёт аппетитно пузыриться по краям.

Готовый десерт подавать с шариком ванильного мороженого.