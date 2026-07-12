Куриное филе в глазури из соевого соуса, мёда и имбиря: делимся рецептом с пикантным вкусом и азиатским вайбом

Ингредиенты

куриное филе — 500 г; соевый соус — 3 ст. л; мёд — 1–2 ст. л; свежий имбирь — кусочек длиной 2-3 см; чеснок — 2 зубчика; кунжут, зелёный лук, соль, перец — по вкусу. рис (жасминовый или басмати) — 1 стакан; вода — 2 стакана.

Приготовление

Рис несколько раз промыть в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Залить двумя стаканами воды, посолить, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и томить 15–20 минут, пока вся жидкость не впитается. Выключить плиту и дать постоять 20–30 минут.

Чеснок с имбирём натереть на мелкой тёрке, смешать с соевым соусом, мёдом и смазать кусочки куриного филе. Обжарить 5–7 минут до блестящей корочки. Соус начнёт активно пузыриться и густеть, превращаясь в глазурь, поэтому важно следить, чтобы она не подгорела. Готовую курицу подавать вместе с рисом, а сверху присыпать семенами кунжута с мелконарезанным зелёным луком.