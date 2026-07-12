Куриное филе в глазури из соевого соуса, мёда и имбиря: делимся рецептом с пикантным вкусом и азиатским вайбом

Простую курицу с рисом можно сделать гораздо вкуснее и интереснее, если приготовить её в азиатском стиле. Глазурь из мёда, имбиря и соевого соуса размягчит волокна мяса, сделаего его сочнее и пикантнее. Как приготовить такое блюдо, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- куриное филе — 500 г;
- соевый соус — 3 ст. л;
- мёд — 1–2 ст. л;
- свежий имбирь — кусочек длиной 2-3 см;
- чеснок — 2 зубчика;
- кунжут, зелёный лук, соль, перец — по вкусу.
- рис (жасминовый или басмати) — 1 стакан;
- вода — 2 стакана.
Приготовление
Рис несколько раз промыть в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Залить двумя стаканами воды, посолить, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и томить 15–20 минут, пока вся жидкость не впитается. Выключить плиту и дать постоять 20–30 минут.
Чеснок с имбирём натереть на мелкой тёрке, смешать с соевым соусом, мёдом и смазать кусочки куриного филе. Обжарить 5–7 минут до блестящей корочки. Соус начнёт активно пузыриться и густеть, превращаясь в глазурь, поэтому важно следить, чтобы она не подгорела. Готовую курицу подавать вместе с рисом, а сверху присыпать семенами кунжута с мелконарезанным зелёным луком.
У карамелизованной курице с рисом идеально подойдёт азиатская закуска из битых огурцов с кунжутом и чили.