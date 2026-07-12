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Куриное филе в глазури из соевого соуса, мёда и имбиря: делимся рецептом с пикантным вкусом и азиатским вайбом

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Куриное филе в глазури из соевого соуса, мёда и имбиря: делимся рецептом с пикантным вкусом и азиатским вайбом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Простую курицу с рисом можно сделать гораздо вкуснее и интереснее, если приготовить её в азиатском стиле. Глазурь из мёда, имбиря и соевого соуса размягчит волокна мяса, сделаего его сочнее и пикантнее. Как приготовить такое блюдо, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. куриное филе — 500 г;
  2. соевый соус — 3 ст. л;
  3. мёд — 1–2 ст. л;
  4. свежий имбирь — кусочек длиной 2-3 см;
  5. чеснок — 2 зубчика;
  6. кунжут, зелёный лук, соль, перец — по вкусу. 
  7. рис (жасминовый или басмати) — 1 стакан;
  8. вода — 2 стакана. 

Приготовление

Рис несколько раз промыть в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Залить двумя стаканами воды, посолить, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и томить 15–20 минут, пока вся жидкость не впитается. Выключить плиту и дать постоять 20–30 минут. 

Чеснок с имбирём натереть на мелкой тёрке, смешать с соевым соусом, мёдом и смазать кусочки куриного филе. Обжарить 5–7 минут до блестящей корочки. Соус начнёт активно пузыриться и густеть, превращаясь в глазурь, поэтому важно следить, чтобы она не подгорела. Готовую курицу подавать вместе с рисом, а сверху присыпать семенами кунжута с мелконарезанным зелёным луком. 

У карамелизованной курице с рисом идеально подойдёт азиатская закуска из битых огурцов с кунжутом и чили

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