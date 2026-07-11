Разнообразие вкуса и текстур в одной тарелке: запекаем ароматный батат с нутом, карри и йогуртовым соусом

Батат и нут — сложные ингредиенты, так как их редко получается уместно поместить в какое-то блюдо. Однако мало кто знает, что сами эти продукты отлично сочетаются между собой. Если запечь их вместе, добавить приправы и нежный йогуртовый соус, получится отличная закуска и даже гарнир к курице, мясу и рыбе. Как приготовить батат с нутом и приправами, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- батат — 2 шт;
- консервированный нут — 1 банка (400 г);
- оливковое масло — 2 ст. л;
- порошок карри — 1 ст. л;
- греческий йогурт — 150 г;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- копчёная паприка — 1 ч. л;
- кинза, петрушка — 1 пучок;
- зёрна граната — 50 г (по желанию);
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Батат тщательно промыть и, не счищая кожицу, разрезать пополам. Обернуть овощи снизу фольгой (блестящей стороной вовнутрь) и поставить в разогретую до 200 °С духовку на 20 минут. С помощью ложки немного продавить размягчённую мякоть или вычерпать её, чтобы получилось небольшое углубление.
Нут промыть, обсушить бумажным полотенцем, обвалять в масле и специях. Получившуюся начинку выложить на половинки батата и вернуть в духовку на 20 минут.
Пока овощи запекаются, в отдельной миске смешать йогурт, мелконарезанную зелень и лимонный сок. Когда блюдо будет готово, щедро смазать его получившимся соусом. Для украшения, интересной текстуры и разнообразия вкуса закуску можно посыпать сверху зёрнами граната.
«Клопс» нашёл ещё один рецепт похожей на эту закуски — картофельные спиральки с хрустящим беконом и расплавленным сыром.