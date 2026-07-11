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Разнообразие вкуса и текстур в одной тарелке: запекаем ароматный батат с нутом, карри и йогуртовым соусом

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Разнообразие вкуса и текстур в одной тарелке: запекаем ароматный батат с нутом, карри и йогуртовым соусом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Батат и нут — сложные ингредиенты, так как их редко получается уместно поместить в какое-то блюдо. Однако мало кто знает, что сами эти продукты отлично сочетаются между собой. Если запечь их вместе, добавить приправы и нежный йогуртовый соус, получится отличная закуска и даже гарнир к курице, мясу и рыбе. Как приготовить батат с нутом и приправами, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. батат — 2 шт; 
  2. консервированный нут — 1 банка (400 г);
  3. оливковое масло — 2 ст. л; 
  4. порошок карри — 1 ст. л;
  5. греческий йогурт — 150 г;
  6. лимонный сок — 1 ч. л;
  7. чеснок — 2 зубчика;
  8. копчёная паприка — 1 ч. л; 
  9. кинза, петрушка — 1 пучок; 
  10. зёрна граната — 50 г (по желанию);
  11. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Батат тщательно промыть и, не счищая кожицу, разрезать пополам. Обернуть овощи снизу фольгой (блестящей стороной вовнутрь) и поставить в разогретую до 200 °С духовку на 20 минут. С помощью ложки немного продавить размягчённую мякоть или вычерпать её, чтобы получилось небольшое углубление. 

Нут промыть, обсушить бумажным полотенцем, обвалять в масле и специях. Получившуюся начинку выложить на половинки батата и вернуть в духовку на 20 минут. 

Пока овощи запекаются, в отдельной миске смешать йогурт, мелконарезанную зелень и лимонный сок. Когда блюдо будет готово, щедро смазать его получившимся соусом. Для украшения, интересной текстуры и разнообразия вкуса закуску можно посыпать сверху зёрнами граната. 

«Клопс» нашёл ещё один рецепт похожей на эту закуски — картофельные спиральки с хрустящим беконом и расплавленным сыром

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