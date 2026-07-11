Разнообразие вкуса и текстур в одной тарелке: запекаем ароматный батат с нутом, карри и йогуртовым соусом

Ингредиенты

батат — 2 шт; консервированный нут — 1 банка (400 г); оливковое масло — 2 ст. л; порошок карри — 1 ст. л; греческий йогурт — 150 г; лимонный сок — 1 ч. л; чеснок — 2 зубчика; копчёная паприка — 1 ч. л; кинза, петрушка — 1 пучок; зёрна граната — 50 г (по желанию); соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Батат тщательно промыть и, не счищая кожицу, разрезать пополам. Обернуть овощи снизу фольгой (блестящей стороной вовнутрь) и поставить в разогретую до 200 °С духовку на 20 минут. С помощью ложки немного продавить размягчённую мякоть или вычерпать её, чтобы получилось небольшое углубление.

Нут промыть, обсушить бумажным полотенцем, обвалять в масле и специях. Получившуюся начинку выложить на половинки батата и вернуть в духовку на 20 минут.

Пока овощи запекаются, в отдельной миске смешать йогурт, мелконарезанную зелень и лимонный сок. Когда блюдо будет готово, щедро смазать его получившимся соусом. Для украшения, интересной текстуры и разнообразия вкуса закуску можно посыпать сверху зёрнами граната.