Пышное тесто на молоке и сочная начинка: делимся рецептом нежных пирожков с вишней и секретным ингредиентом

В разгар вишнёвого сезона самое время печь аппетитные пирожки. Лучше всего замешать тесто на молоке, так как оно получается максимально нежным и пышным. Однако настоящий вкус лета выпечке придаст не оно и даже не ягоды, а пара щепоток сушёного лемонграсса. Именно эта трава с цитрусовым вкусом и ароматом идеально подчеркнёт свежесть вишни. Как приготовить такие пирожки, «Клопс» рассказали опытные кулинары.
Ингредиенты
- молоко — 1 стакан;
- куриное яйцо — 2 шт;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 70 г;
- сухие дрожжи — 6 г;
- пшеничная мука — 600 г;
- свежая вишня — 400 г;
- сушёный лемонграсс — 2 щепотки.
Приготовление
Просеять муку с 30 г сахара, солью и дрожжами. В отдельной миске смешать тёплое молоко, одно куриное яйцо и растопленное, но не горячее сливочное масло. Взбить жидкие ингредиенты венчиком и тонкой струйкой влить в сухие. Должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Скатать основу в шар, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа. За это время масса поднимется в два раза. Разделить тесто на шарики среднего размера и слегка раскатать их в толстые пласты.
Вишню промыть, просушить, очистить от косточек и обвалять в 70 г сахара. Затем посыпать лемонграссом. Положить начинку в заготовки из теста и плотно защипнуть края.
Выложить пирожки на застеленный пергаментом противень, поверхность смазать взбитым яйцом и оставить в тёплом месте на 15 минут. Запекать 30 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С. Когда пирожки подрумянятся, выложить их на тарелку, накрыть полотенцем и дать полностью остыть.
Свежая вишня подойдёт не только в качестве начинки для пирожков, но и для приготовления варенья, которое будет радовать как летом, как и холодными зимними вечерами.