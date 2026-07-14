Пышное тесто на молоке и сочная начинка: делимся рецептом нежных пирожков с вишней и секретным ингредиентом

Ингредиенты

молоко — 1 стакан; куриное яйцо — 2 шт; сахар — 100 г; сливочное масло — 70 г; сухие дрожжи — 6 г; пшеничная мука — 600 г; свежая вишня — 400 г; сушёный лемонграсс — 2 щепотки.

Приготовление

Просеять муку с 30 г сахара, солью и дрожжами. В отдельной миске смешать тёплое молоко, одно куриное яйцо и растопленное, но не горячее сливочное масло. Взбить жидкие ингредиенты венчиком и тонкой струйкой влить в сухие. Должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Скатать основу в шар, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа. За это время масса поднимется в два раза. Разделить тесто на шарики среднего размера и слегка раскатать их в толстые пласты.

Вишню промыть, просушить, очистить от косточек и обвалять в 70 г сахара. Затем посыпать лемонграссом. Положить начинку в заготовки из теста и плотно защипнуть края.

Выложить пирожки на застеленный пергаментом противень, поверхность смазать взбитым яйцом и оставить в тёплом месте на 15 минут. Запекать 30 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С. Когда пирожки подрумянятся, выложить их на тарелку, накрыть полотенцем и дать полностью остыть.