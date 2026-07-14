04:11

Пышное тесто на молоке и сочная начинка: делимся рецептом нежных пирожков с вишней и секретным ингредиентом

  1. Рецепты
Автор:
Пышное тесто на молоке и сочная начинка: делимся рецептом нежных пирожков с вишней и секретным ингредиентом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В разгар вишнёвого сезона самое время печь аппетитные пирожки. Лучше всего замешать тесто на молоке, так как оно получается максимально нежным и пышным. Однако настоящий вкус лета выпечке придаст не оно и даже не ягоды, а пара щепоток сушёного лемонграсса. Именно эта трава с цитрусовым вкусом и ароматом идеально подчеркнёт свежесть вишни. Как приготовить такие пирожки, «Клопс» рассказали опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. молоко — 1 стакан;
  2. куриное яйцо — 2 шт;
  3. сахар — 100 г;
  4. сливочное масло — 70 г;
  5. сухие дрожжи — 6 г;
  6. пшеничная мука — 600 г;
  7. свежая вишня — 400 г; 
  8. сушёный лемонграсс — 2 щепотки. 

Приготовление

Просеять муку с 30 г сахара, солью и дрожжами. В отдельной миске смешать тёплое молоко, одно куриное яйцо и растопленное, но не горячее сливочное масло. Взбить жидкие ингредиенты венчиком и тонкой струйкой влить в сухие. Должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам. 

Скатать основу в шар, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5 часа. За это время масса поднимется в два раза. Разделить тесто на шарики среднего размера и слегка раскатать их в толстые пласты. 

Вишню промыть, просушить, очистить от косточек и обвалять в 70 г сахара. Затем посыпать лемонграссом. Положить начинку в заготовки из теста и плотно защипнуть края. 

Выложить пирожки на застеленный пергаментом противень, поверхность смазать взбитым яйцом и оставить в тёплом месте на 15 минут. Запекать 30 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С. Когда пирожки подрумянятся, выложить их на тарелку, накрыть полотенцем и дать полностью остыть. 

Свежая вишня подойдёт не только в качестве начинки для пирожков, но и для приготовления варенья, которое будет радовать как летом, как и холодными зимними вечерами. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Креветки, моцарелла с помидорами и рыба с авокадо: готовим три вида брускетт к красному, белому и игристому вину
02:02
Наваристый суп с овощами и мясом родом из восточной кухни: что такое шурпа и как её приготовить дома
Вчера
01:37
Солёная и кисловатая, нежная и хрустящая: как приготовить форшмак — еврейскую закуску из селёдки с яблоками
28 июля 2026
02:42
Все вкусы лета в одной форме: кулинары поделились элементарным рецептом пирога с яблоками, персиками и ананасом
27 июля 2026
01:54
Печём пирожки с сочной капустой, луком и яйцом как у бабушки — рецепт с простым тестом
26 июля 2026
23:11
Все новости по теме
21 227
Кулинария рецепты