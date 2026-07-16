Золотистый бульон и ароматная гуща: как приготовить суп с пшеном, который покорит сердца всех домочадцев

Пшено — это незаслуженно забытый ингредиент, который редко встретишь в современных рецептах супов. Эта крупа способна превратить привычное первое блюдо в настоящий «золотой» шедевр, особенно если добавить щепотку куркумы для насыщенного солнечного оттенка. Такой суп получается не только красивым, но и удивительно сытным благодаря густой текстуре. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились находчивые кулинары.
Ингредиенты
- куриные бёдрышки — 400 г;
- пшено — 50 г;
- картофель — 3–4 шт;
- морковь — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- лавровый лист — 1 шт;
- куркума — 1 ч. л;
- растительное масло — 1–2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу залить 2,5 литра холодной воды и варить 30–40 минут, снимая пену. В бульон добавить лавровый лист, куркуму, нарезанную мелким кубиком картошку и промытое пшено. С момента закипания варить ещё 15 минут.
На растительном масле обжарить нашинкованный лук до прозрачности и тёртую морковь. Добавить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить и подождать ещё 10 минут.
Когда картофель и пшено станут мягкими, выключить плиту и дать постоять под крышкой 5 минут. Готовый суп подавать со столовой ложкой сметаны и, по желанию, с отварным куриным яйцом.
Вприкуску с супом из пшена можно есть домашний монастырский хлеб на закваске с ассорти семян.