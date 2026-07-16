Золотистый бульон и ароматная гуща: как приготовить суп с пшеном, который покорит сердца всех домочадцев

Ингредиенты

куриные бёдрышки — 400 г; пшено — 50 г; картофель — 3–4 шт; морковь — 1 шт; репчатый лук — 1 шт; лавровый лист — 1 шт; куркума — 1 ч. л; растительное масло — 1–2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу залить 2,5 литра холодной воды и варить 30–40 минут, снимая пену. В бульон добавить лавровый лист, куркуму, нарезанную мелким кубиком картошку и промытое пшено. С момента закипания варить ещё 15 минут.

На растительном масле обжарить нашинкованный лук до прозрачности и тёртую морковь. Добавить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить и подождать ещё 10 минут.

Когда картофель и пшено станут мягкими, выключить плиту и дать постоять под крышкой 5 минут. Готовый суп подавать со столовой ложкой сметаны и, по желанию, с отварным куриным яйцом.