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Золотистый бульон и ароматная гуща: как приготовить суп с пшеном, который покорит сердца всех домочадцев

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Золотистый бульон и ароматная гуща: как приготовить суп с пшеном, который покорит сердца всех домочадцев - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Пшено — это незаслуженно забытый ингредиент, который редко встретишь в современных рецептах супов. Эта крупа способна превратить привычное первое блюдо в настоящий «золотой» шедевр, особенно если добавить щепотку куркумы для насыщенного солнечного оттенка. Такой суп получается не только красивым, но и удивительно сытным благодаря густой текстуре. Рецептом этого блюда с «Клопс» поделились находчивые кулинары.

Ингредиенты

  1. куриные бёдрышки — 400 г;
  2. пшено — 50 г;
  3. картофель — 3–4 шт;
  4. морковь — 1 шт;
  5. репчатый лук — 1 шт;
  6. лавровый лист — 1 шт; 
  7. куркума — 1 ч. л;
  8. растительное масло — 1–2 ст. л;
  9. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Курицу залить 2,5 литра холодной воды и варить 30–40 минут, снимая пену. В бульон добавить лавровый лист, куркуму, нарезанную мелким кубиком картошку и промытое пшено. С момента закипания варить ещё 15 минут. 

На растительном масле обжарить нашинкованный лук до прозрачности и тёртую морковь. Добавить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить и подождать ещё 10 минут. 

Когда картофель и пшено станут мягкими, выключить плиту и дать постоять под крышкой 5 минут. Готовый суп подавать со столовой ложкой сметаны и, по желанию, с отварным куриным яйцом. 

Вприкуску с супом из пшена можно есть домашний монастырский хлеб на закваске с ассорти семян

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