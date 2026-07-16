Как приготовить пельмени с нежной начинкой и ароматным бульоном внутри — простой рецепт с лайфхаком

Самые вкусные пельмени — это те, которые приготовлены своими руками, однако не все знают, как сделать их максимально сочными. Чтобы при откусывании из них лился ароматный бульон, а начинка была нежной, нужно смешать два вида фарша и добавить к ним ледяную воду. Этим и другими секретами идеальных пельменей с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- мука — 300 г;
- кипяток — 150 мл;
- холодная вода — 50 мл;
- растительное масло — 1 ст. л;
- свиной фарш — 300 г;
- говяжий фарш — 200 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика.
Приготовление
Просеять муку, добавить щепотку соли и растительное масло. Залить кипятком и быстро перемешать ложкой. Затем добавить холодную воду и замешать мягкое, эластичное тесто. Накрыть колобок плёнкой и оставить на 30 минут.
Смешать два вида фарша, добавить измельчённые в блендере или мясорубке лук с чесноком. Добавить соль, перец и 50–70 мл ледяной воды. Именно она сделает начинку сочной, чтобы при откусывании из пельменей лился ароматный бульон.
Тесто выложить на присыпанную мукой ровную поверхность и раскатать в тонкий блин. С помощью формочек или рюмок вырезать круглые заготовки и положить в каждую чайную ложку начинки. Сложить кружочек пополам и плотно защипнуть края.
Выложить заготовки на доску и убрать в морозилку. Часть сырых пельменей можно сразу отварить в подсоленной кипящей воде с добавлением лаврового листа и пары горошин душистого перца. Когда пельмени всплыву, варить ещё 5–7 минут и подавать к столу.