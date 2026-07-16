Как приготовить пельмени с нежной начинкой и ароматным бульоном внутри — простой рецепт с лайфхаком

Ингредиенты

мука — 300 г; кипяток — 150 мл; холодная вода — 50 мл; растительное масло — 1 ст. л; свиной фарш — 300 г; говяжий фарш — 200 г; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 2 зубчика.

Приготовление

Просеять муку, добавить щепотку соли и растительное масло. Залить кипятком и быстро перемешать ложкой. Затем добавить холодную воду и замешать мягкое, эластичное тесто. Накрыть колобок плёнкой и оставить на 30 минут.

Смешать два вида фарша, добавить измельчённые в блендере или мясорубке лук с чесноком. Добавить соль, перец и 50–70 мл ледяной воды. Именно она сделает начинку сочной, чтобы при откусывании из пельменей лился ароматный бульон.

Тесто выложить на присыпанную мукой ровную поверхность и раскатать в тонкий блин. С помощью формочек или рюмок вырезать круглые заготовки и положить в каждую чайную ложку начинки. Сложить кружочек пополам и плотно защипнуть края.

Выложить заготовки на доску и убрать в морозилку. Часть сырых пельменей можно сразу отварить в подсоленной кипящей воде с добавлением лаврового листа и пары горошин душистого перца. Когда пельмени всплыву, варить ещё 5–7 минут и подавать к столу.