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Как приготовить пельмени с нежной начинкой и ароматным бульоном внутри — простой рецепт с лайфхаком

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Как приготовить пельмени с нежной начинкой и ароматным бульоном внутри — простой рецепт с лайфхаком - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Самые вкусные пельмени — это те, которые приготовлены своими руками, однако не все знают, как сделать их максимально сочными. Чтобы при откусывании из них лился ароматный бульон, а начинка была нежной, нужно смешать два вида фарша и добавить к ним ледяную воду. Этим и другими секретами идеальных пельменей с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты

  1. мука — 300 г; 
  2. кипяток — 150 мл; 
  3. холодная вода — 50 мл; 
  4. растительное масло — 1 ст. л;
  5. свиной фарш — 300 г; 
  6. говяжий фарш — 200 г; 
  7. репчатый лук — 1 шт; 
  8. чеснок — 2 зубчика. 

Приготовление

Просеять муку, добавить щепотку соли и растительное масло. Залить кипятком и быстро перемешать ложкой. Затем добавить холодную воду и замешать мягкое, эластичное тесто. Накрыть колобок плёнкой и оставить на 30 минут.

Смешать два вида фарша, добавить измельчённые в блендере или мясорубке лук с чесноком. Добавить соль, перец и 50–70 мл ледяной воды. Именно она сделает начинку сочной, чтобы при откусывании из пельменей лился ароматный бульон. 

Тесто выложить на присыпанную мукой ровную поверхность и раскатать в тонкий блин. С помощью формочек или рюмок вырезать круглые заготовки и положить в каждую чайную ложку начинки. Сложить кружочек пополам и плотно защипнуть края.  

Выложить заготовки на доску и убрать в морозилку. Часть сырых пельменей можно сразу отварить в подсоленной кипящей воде с добавлением лаврового листа и пары горошин душистого перца. Когда пельмени всплыву, варить ещё 5–7 минут и подавать к столу. 

Начинка пельменей может быть не только мясной, но и смешанной с овощами
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