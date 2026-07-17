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Полезный ужин для ленивых: запекаем белую рыбу с овощами и домашним соусом тартар

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Полезный ужин для ленивых: запекаем белую рыбу с овощами и домашним соусом тартар - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Рыба с овощами — это идеальный пример того, как из доступных ингредиентов можно создать изысканное и полезное блюдо. Нежная текстура минтая идеально сочетается с баклажанами, помидорами и цукини, которые в процессе томления пропитываются ароматами специй. Однако блюдо станет в разы вкуснее с домашним соусом тартар, который знаменит своим пикантным вкусом и кремовой текстурой. Как приготовить такое блюдо дома за считаные минуты, узнал «Клопс».  

Ингредиенты 

  1. филе минтая — 600 г;
  2. лимонный сок — 1 ч. л;
  3. баклажан — 1 шт; 
  4. цукини — 1 шт; 
  5. помидоры черри — 8 шт;
  6. майонез — 200 г;
  7. маринованные корнишоны — 2 шт;
  8. каперсы — 1 ст. л;
  9. укроп или петрушка — 1–2 веточки;
  10. дижонская горчица — 1 ч. л;
  11. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Филе минтая нарезать на порционные куски, слегка посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Выложить с смазанную растительным маслом форму. 

Маринованные огурцы с каперсами нарезать очень мелким кубиком и смешать с нашинкованной зеленью. Добавить майонез и дижонскую горчицу, лимонный сок и чёрный перец. По желанию соус можно дополнить отварным куриным желтком или пропущенным через пресс чесноком. 

Щедро смазать рыбу готовым соусом тартар. Пустоты формы заполнить баклажаном и цукини, нарезанными толстыми медальонами, а также разрезанными пополам помидорами. 

Поставить всё в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут. Блюдо будет готово, когда соус подрумянится и покроется сверху аппетитной корочкой. 

Ещё одно полезное блюдо из рыбы, которое готовися на раз-два, — треска, запечённая в конверте с томатами и оливками

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