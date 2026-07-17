Полезный ужин для ленивых: запекаем белую рыбу с овощами и домашним соусом тартар

Ингредиенты

филе минтая — 600 г; лимонный сок — 1 ч. л; баклажан — 1 шт; цукини — 1 шт; помидоры черри — 8 шт; майонез — 200 г; маринованные корнишоны — 2 шт; каперсы — 1 ст. л; укроп или петрушка — 1–2 веточки; дижонская горчица — 1 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Филе минтая нарезать на порционные куски, слегка посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Выложить с смазанную растительным маслом форму.

Маринованные огурцы с каперсами нарезать очень мелким кубиком и смешать с нашинкованной зеленью. Добавить майонез и дижонскую горчицу, лимонный сок и чёрный перец. По желанию соус можно дополнить отварным куриным желтком или пропущенным через пресс чесноком.

Щедро смазать рыбу готовым соусом тартар. Пустоты формы заполнить баклажаном и цукини, нарезанными толстыми медальонами, а также разрезанными пополам помидорами.

Поставить всё в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут. Блюдо будет готово, когда соус подрумянится и покроется сверху аппетитной корочкой.