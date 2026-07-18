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Как самостоятельно сделать сочные и упругие колбаски из свинины — простой рецепт для новичков

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Как самостоятельно сделать сочные и упругие колбаски из свинины — простой рецепт для новичков - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Любители мясных изделий порой отказывают себе в этом удовольствии, увидев на этикетке количество жира, консервантов, усилителей вкуса и ингредиентов с непроизносимыми названиями. По-настоящему качественный продукт можно сделать самостоятельно, тем более что на это требуется не так много сил и времени, как кажется на первый взгляд. Мясо, сало, оболочка и пара хитростей — вот всё, что нужно для приготовления сочных и пряных колбасок. Простым рецептом с «Клопс» поделились опытные в этом деле читатели. 

Ингредиенты

  1. свинина (лопатка или шея) — 1 кг;
  2. сало — 200–300 г;
  3. чеснок — 4 зубчика;
  4. соль — 15–20 г;
  5. нитритная соль — 10–15 г;
  6. сахар — 1 щепотка; 
  7. чёрный молотый перец, мускатный орех, паприка, кориандр — по вкусу;
  8. ледяная вода — 100 мл;
  9. натуральная оболочка, пищевая плёнка или специальный рукав — 1 шт.

Приготовление

Убрать мясо и сало в морозилку на 30–60 минут. Пропустить свинину через мясорубку с решёткой 4–6 мм, а сало нарезать мелкими кубиками. Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и специи. Влить ледяную воду и замесить липкий фарш. Накрыть его плёнкой и убрать в холодильник на ночь. 

При использовании натуральной оболочки тщательно промыть её, замочить по инструкции на упаковке, надеть на насадку мясорубки и плотно заполнить фаршем. Концы колбасок завязать узлом или кулинарной нитью. 

Готовые мясные изделия отварить в течение 20 минут, не давая воде сильно кипеть. Их также запечь в духовке или приготовить на гриле. Если при прокалывании из колбасок вытекает прозрачный сок, можно доставать. 

Из свинины также можно приготовить домашнюю ветчину, которая по вкусу будет даже лучше покупной. 

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