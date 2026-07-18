Как самостоятельно сделать сочные и упругие колбаски из свинины — простой рецепт для новичков

Ингредиенты

свинина (лопатка или шея) — 1 кг; сало — 200–300 г; чеснок — 4 зубчика; соль — 15–20 г; нитритная соль — 10–15 г; сахар — 1 щепотка; чёрный молотый перец, мускатный орех, паприка, кориандр — по вкусу; ледяная вода — 100 мл; натуральная оболочка, пищевая плёнка или специальный рукав — 1 шт.

Приготовление

Убрать мясо и сало в морозилку на 30–60 минут. Пропустить свинину через мясорубку с решёткой 4–6 мм, а сало нарезать мелкими кубиками. Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и специи. Влить ледяную воду и замесить липкий фарш. Накрыть его плёнкой и убрать в холодильник на ночь.

При использовании натуральной оболочки тщательно промыть её, замочить по инструкции на упаковке, надеть на насадку мясорубки и плотно заполнить фаршем. Концы колбасок завязать узлом или кулинарной нитью.

Готовые мясные изделия отварить в течение 20 минут, не давая воде сильно кипеть. Их также запечь в духовке или приготовить на гриле. Если при прокалывании из колбасок вытекает прозрачный сок, можно доставать.