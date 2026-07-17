Главное грибное блюдо лета: как вкусно приготовить лисички с картошкой и сметаной — проверенный рецепт

Ингредиенты

лисички — 100 г; картофель — 4 шт; репчатый лук — 1 шт; сметана — 2 ст. л; чеснок — 1 зубчик; растительное масло — 2 ст.л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Грибы перебрать и тщательно помыть. Нашинкованный лук и продавленный через пресс чеснок обжарить на растительном масле до мягкости. Затем добавить грибы целиком и готовить ещё 5–10 минут.

Картофель очистить от кожуры и отварить в подсоленной воде. Когда корнеплоды можно будет легко проткнуть ножом насквозь, слить жидкость и переложить их в сковороду к лисичкам с луком. Посолить, поперчить, добавить сметану и тушить, пока соус не загустеет.

Готовое блюдо подавать в горячем виде. По желанию его можно украсить веточками свежего укропа.