22:41

Главное грибное блюдо лета: как вкусно приготовить лисички с картошкой и сметаной — проверенный рецепт

  1. Рецепты
Автор:
Главное грибное блюдо лета: как вкусно приготовить лисички с картошкой и сметаной — проверенный рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Июль — сезон сбора лисичек, одних из самых популярных и всеми любимых грибов. В сочетании с отварным картофелем, свежим укропом и нежной сметаной, которая при тушении превращается в сливочный соус, они становятся главным хитом сезона. Как правильно приготовить такое блюдо, чтобы все ингредиенты сочетались между собой и имели идеальную консистенцию, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  1. лисички — 100 г;
  2. картофель — 4 шт;
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. сметана — 2 ст. л;
  5. чеснок — 1 зубчик; 
  6. растительное масло — 2 ст.л;
  7. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Грибы перебрать и тщательно помыть. Нашинкованный лук и продавленный через пресс чеснок обжарить на растительном масле до мягкости. Затем добавить грибы целиком и готовить ещё 5–10 минут. 

Картофель очистить от кожуры и отварить в подсоленной воде. Когда корнеплоды можно будет легко проткнуть ножом насквозь, слить жидкость и переложить их в сковороду к лисичкам с луком. Посолить, поперчить, добавить сметану и тушить, пока соус не загустеет. 

Готовое блюдо подавать в горячем виде. По желанию его можно украсить веточками свежего укропа. 

Жители Калининградской области рассказали, где в июле уже можно собирать вёдра лисичек

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Три столпа здорового питания: готовим низкокалорийный обед из индейки, кускуса и овощей — быстрый рецепт
02:23
Нежная серединка — залог успеха: готовим изысканный салат со стручковой фасолью и стейком из тунца
02 августа 2026
23:54
Гости уже на пороге, а на кухне есть лишь мука, яйцо и какао: готовим шоколадный кекс в кружке за 5 минут
02 августа 2026
06:22
Необычное сочетание, поражающее с первого укуса: готовим тёплый салат с куриной печенью и грушей — простой рецепт
02 августа 2026
03:03
Улучшенная версия привычного блюда: раскрываем главные секреты приготовления куриного супа с вермишелью
01 августа 2026
23:23
Все новости по теме
7 807
Кулинария рецепты