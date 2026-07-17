Главное грибное блюдо лета: как вкусно приготовить лисички с картошкой и сметаной — проверенный рецепт

Июль — сезон сбора лисичек, одних из самых популярных и всеми любимых грибов. В сочетании с отварным картофелем, свежим укропом и нежной сметаной, которая при тушении превращается в сливочный соус, они становятся главным хитом сезона. Как правильно приготовить такое блюдо, чтобы все ингредиенты сочетались между собой и имели идеальную консистенцию, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- лисички — 100 г;
- картофель — 4 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- сметана — 2 ст. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 2 ст.л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Грибы перебрать и тщательно помыть. Нашинкованный лук и продавленный через пресс чеснок обжарить на растительном масле до мягкости. Затем добавить грибы целиком и готовить ещё 5–10 минут.
Картофель очистить от кожуры и отварить в подсоленной воде. Когда корнеплоды можно будет легко проткнуть ножом насквозь, слить жидкость и переложить их в сковороду к лисичкам с луком. Посолить, поперчить, добавить сметану и тушить, пока соус не загустеет.
Готовое блюдо подавать в горячем виде. По желанию его можно украсить веточками свежего укропа.
Жители Калининградской области рассказали, где в июле уже можно собирать вёдра лисичек.