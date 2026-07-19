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Слоёная текстура и нежный вкус: как приготовить творожную запеканку с кускусом и медовой пропиткой — рецепт

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Слоёная текстура и нежный вкус: как приготовить творожную запеканку с кускусом и медовой пропиткой — рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Простую творожную запеканку можно сделать гораздо вкуснее и интереснее, если добавить в неё неочевидный ингредиент — кускус. Эта крупа быстрого приготовления отлично подходит для запекания, придаёт десерту необычную текстуру и более сложный вкус. Для ещё лучшего результата блюдо стоит дополнить фисташками и сладким медовым сиропом. Как объединить все эти ингредиенты в великолепное лакомство, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. кускус — 125 г;
  2. мёд — 5 ст. л;
  3. обезжиренный творог — 250 г;
  4. сливочное масло — 50 г;
  5. яйцо — 1 шт;
  6. фисташки — 50 г;
  7. лимонный сок — 1 ч. л;
  8. молотая корица — 1 ч. л;
  9. вода — 250 мл; 
  10. соль, сахар — по вкусу. 

Приготовление 

Кускус залить горячей водой и оставить под крышкой на полчаса. Творог протереть через сито или измельчить в блендере и смешать с двумя столовыми ложками мёда. Кускус соединить со сливочным маслом, взбитым яйцом и щепоткой соли.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. На дно выложить слой кускуса, затем творог, а сверху ещё раз кускус. Поверхность разровнять ложкой. 

Запекать в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут, пока корочка не подрумянится. Смажьте жаропрочную форму маслом. Выложите в неё половину кускуса, затем творожный слой и сверху снова кускус.

Запекайте 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке. Оставшиеся три столовые ложки мёда растопить в сотейнике, добавить корицу и довести до кипения. Уваривать 5 минут, добавить лимонный сок. По желанию можно насыпать немного сахара. 

Готовую запеканку в нескольких местах проткнуть насквозь тонкой шпажкой. Не вынимая из формы, полить горячим медовым сиропом и дать полностью остыть. Сверху посыпать дроблёными фисташками. Готовый десерт можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде. 

Классическую творожную запеканку можно разнообразить не только кускусом, но и густым сладким соусом из свежих ягод, сезон которых как раз наступает летом. 

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