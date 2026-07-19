Слоёная текстура и нежный вкус: как приготовить творожную запеканку с кускусом и медовой пропиткой — рецепт

Простую творожную запеканку можно сделать гораздо вкуснее и интереснее, если добавить в неё неочевидный ингредиент — кускус. Эта крупа быстрого приготовления отлично подходит для запекания, придаёт десерту необычную текстуру и более сложный вкус. Для ещё лучшего результата блюдо стоит дополнить фисташками и сладким медовым сиропом. Как объединить все эти ингредиенты в великолепное лакомство, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- кускус — 125 г;
- мёд — 5 ст. л;
- обезжиренный творог — 250 г;
- сливочное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт;
- фисташки — 50 г;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- молотая корица — 1 ч. л;
- вода — 250 мл;
- соль, сахар — по вкусу.
Приготовление
Кускус залить горячей водой и оставить под крышкой на полчаса. Творог протереть через сито или измельчить в блендере и смешать с двумя столовыми ложками мёда. Кускус соединить со сливочным маслом, взбитым яйцом и щепоткой соли.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом. На дно выложить слой кускуса, затем творог, а сверху ещё раз кускус. Поверхность разровнять ложкой.
Запекать в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут, пока корочка не подрумянится. Смажьте жаропрочную форму маслом. Выложите в неё половину кускуса, затем творожный слой и сверху снова кускус.
Запекайте 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке. Оставшиеся три столовые ложки мёда растопить в сотейнике, добавить корицу и довести до кипения. Уваривать 5 минут, добавить лимонный сок. По желанию можно насыпать немного сахара.
Готовую запеканку в нескольких местах проткнуть насквозь тонкой шпажкой. Не вынимая из формы, полить горячим медовым сиропом и дать полностью остыть. Сверху посыпать дроблёными фисташками. Готовый десерт можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде.
Классическую творожную запеканку можно разнообразить не только кускусом, но и густым сладким соусом из свежих ягод, сезон которых как раз наступает летом.