Слоёная текстура и нежный вкус: как приготовить творожную запеканку с кускусом и медовой пропиткой — рецепт

Ингредиенты

кускус — 125 г; мёд — 5 ст. л; обезжиренный творог — 250 г; сливочное масло — 50 г; яйцо — 1 шт; фисташки — 50 г; лимонный сок — 1 ч. л; молотая корица — 1 ч. л; вода — 250 мл; соль, сахар — по вкусу.

Приготовление

Кускус залить горячей водой и оставить под крышкой на полчаса. Творог протереть через сито или измельчить в блендере и смешать с двумя столовыми ложками мёда. Кускус соединить со сливочным маслом, взбитым яйцом и щепоткой соли.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. На дно выложить слой кускуса, затем творог, а сверху ещё раз кускус. Поверхность разровнять ложкой.

Запекать в разогретой до 200 °С духовке 15–20 минут, пока корочка не подрумянится. Смажьте жаропрочную форму маслом. Выложите в неё половину кускуса, затем творожный слой и сверху снова кускус.

Запекайте 15–20 минут в разогретой до 200 °C духовке. Оставшиеся три столовые ложки мёда растопить в сотейнике, добавить корицу и довести до кипения. Уваривать 5 минут, добавить лимонный сок. По желанию можно насыпать немного сахара.

Готовую запеканку в нескольких местах проткнуть насквозь тонкой шпажкой. Не вынимая из формы, полить горячим медовым сиропом и дать полностью остыть. Сверху посыпать дроблёными фисташками. Готовый десерт можно подавать как в горячем, так и охлаждённом виде.