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Французская уха с рыбой и морепродуктами: как просто и быстро сварить дома ароматный буйабес с лёгкой остринкой

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Французская уха с рыбой и морепродуктами: как просто и быстро сварить дома ароматный буйабес с лёгкой остринкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Буйабес — это провансальский рыбный суп, который считается визитной карточкой средиземноморского побережья Франции. Его часто называют «марсельской ухой», но на самом деле это более насыщенное и ароматное блюдо. Изначально буйабес был едой бедных рыбаков, которые питались тем, что продавали на рынке. Со временем он перекочевал в меню лучших ресторанов и обрёл статус деликатеса. При этом готовить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд — даже новичок справится с этим рецептом. 

Ингредиенты 

  1. хек или сибас — 500 г;
  2. мидии в ракушках — 300 г; 
  3. креветки варёно-мороженые — 200 г;
  4. помидоры — 500 г;
  5. репчатый лук — 1 шт;
  6. стебель сельдерея — 1 шт;
  7. чеснок — 3 зубчика. 
  8. белое сухое вино — 200 мл; 
  9. оливковое масло — 3 ст. л;
  10. соус шрирача или перец чили — по желанию;
  11. сушёный тимьян, лавровый лист, соль, перец, петрушка — по вкусу. 

Приготовление

Рыбное филе нарезать на кусочки, креветки разморозить, очистить от хвостов и голов. Панцири залить 1,5 л воды, добавить лавровый лист и перец горошком, вскипятить и варить 15 минут. Готовый бульон процедить. 

Лук, чеснок и сельдерей нарезать мелким кубиком. Помидоры обдать кипятком, окунуть в ледяную воду, снять кожицу, а мякоть измельчить.  

В кастрюле на оливковом масле обжарить овощи до мягкости, но не до золотистого цвета. Добавить вино, положить помидоры и тушить на слабом огне 10–15 минут. Влить бульон от панцирей креветок, приправить специями, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить 20 минут. 

Положить рыбу, креветки и мидии. Когда раковины моллюсков раскроются, плиту можно выключать. Все нераскрывшиеся панцири нужно выкинуть, так как они несъедобны. Дать супу настояться под крышкой 15 минут и подавать к столу. По желанию можно добавить острый перец чили или соус шрирача. 

Для любителей рыбных супов «Клопс» узнал рецепты ухи из форели с прозрачным бульоном и из трёх видов рыбы с капелькой водки

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