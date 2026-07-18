Французская уха с рыбой и морепродуктами: как просто и быстро сварить дома ароматный буйабес с лёгкой остринкой

Ингредиенты

хек или сибас — 500 г; мидии в ракушках — 300 г; креветки варёно-мороженые — 200 г; помидоры — 500 г; репчатый лук — 1 шт; стебель сельдерея — 1 шт; чеснок — 3 зубчика. белое сухое вино — 200 мл; оливковое масло — 3 ст. л; соус шрирача или перец чили — по желанию; сушёный тимьян, лавровый лист, соль, перец, петрушка — по вкусу.

Приготовление

Рыбное филе нарезать на кусочки, креветки разморозить, очистить от хвостов и голов. Панцири залить 1,5 л воды, добавить лавровый лист и перец горошком, вскипятить и варить 15 минут. Готовый бульон процедить.

Лук, чеснок и сельдерей нарезать мелким кубиком. Помидоры обдать кипятком, окунуть в ледяную воду, снять кожицу, а мякоть измельчить.

В кастрюле на оливковом масле обжарить овощи до мягкости, но не до золотистого цвета. Добавить вино, положить помидоры и тушить на слабом огне 10–15 минут. Влить бульон от панцирей креветок, приправить специями, довести до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить 20 минут.

Положить рыбу, креветки и мидии. Когда раковины моллюсков раскроются, плиту можно выключать. Все нераскрывшиеся панцири нужно выкинуть, так как они несъедобны. Дать супу настояться под крышкой 15 минут и подавать к столу. По желанию можно добавить острый перец чили или соус шрирача.