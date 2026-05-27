В Черняховске пошли под суд бывшие сотрудницы ПДН, допустившие убийство семилетнего мальчика

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В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудниц ПДН, допустивших издевательства над детьми в семье, где был убит семилетний мальчик. Об этом «Клопс» рассказали в СУ СК России по Калининградской области.

Под суд отправили бывшего начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский» и старшего инспектора этого же подразделения. Обе сотрудницы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, в марте 2024 года заведующая детским садом в Черняховске сообщила обвиняемым о том, что воспитанник пришёл со следами побоев. Сотрудницы ПДН провели проверку и достоверно установили, что ребёнка избил отчим. Им также стало известно, что отчим и мать систематически применяют к мальчику и его старшей сестре физическое и психическое насилие.

«Невзирая на это, должностные лица подразделения ПДН не приняли должных мер к документированию указанных фактов. При явных признаках противоправных действий в отношении детей они приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщает СК.

Впоследствии допущенные нарушения привели к тому, что мальчик был убит, его тело нашли в болоте. 44-летнему отчиму и матери инкриминировано совершение пяти преступлений. Дело рассматривает Калининградский областной суд.

В общей сложности, по данным следствия, на протяжении полутора лет — с сентября 2023 года по февраль 2025 года — супруги били детей, подвергали физическому и психическому насилию. Установлено не менее восьми таких фактов.

По уголовному делу в отношении двух бывших сотрудниц ПДН следствие проделало полномасштабный объём работы, собрана убедительная доказательная база, изобличающая их в содеянном. Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Инкриминируемая обеим женщинам статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.