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Адвокаты высказались против решения суда возобновить следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

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Адвокаты фигурантов уголовного дела об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске высказались против возобновления судебного следствия. Об этом на заседании сообщили сами защитники матери и отчима погибшего ребёнка и его сестры.

После заседания Наталья Мейбуллаева и Сергей Врачёв пояснили «Клопс», что прокуратура могла представить необходимые доказательства раньше, а возвращение к исследованию материалов затягивает процесс. По мнению защитников, спорные материалы и видеозаписи были известны участникам процесса с самого начала.

«Да, процедура возобновления судебного следствия законом предусмотрена. Но у нас столько было заседаний, и ничто не мешало представить любое доказательство раньше. Было известно о существовании видео и телефонных разговоров. Почему их не представили как доказательство?» — отметил один из адвокатов.

По словам защитников, после возвращения к исследованию доказательств сторонам вновь придётся допрашивать участников процесса, изучать материалы дела и повторно выступать в прениях.

«Мы опять возвращаемся к тому, с чего начали, — к судебному следствию. Потом снова пойдём в прения. У меня уже мысли рождаются по поводу апелляции, а сейчас приходится возвращаться назад», — заявил адвокат Врачёв.

Решение о новом судебном следствии озвучил судья Евгений Быков во вторник, 9 июня, когда подсудимому должны были предоставить последнее слово. Житель Черняховска убил 7-летнего пасынка в феврале 2025 года. Мужчина и мать ребёнка инсценировали побег мальчика, но вскоре сознались в убийстве. Обвиняемый упаковал тело ребёнка в сумку и утопил в болоте. Судебный процесс по делу начался в марте 2026 года. Подробности чудовищного преступления — в материалах «Клопс».

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Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
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