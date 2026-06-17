В адрес ребёнка звучали угрозы и требования: в суде по делу убитого в Черняховске мальчика заслушали выводы лингвиста

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Ссылка В Калининграде продолжается судебное следствие по делу о гибели в Черняховске семилетнего Димы (имя изменено). На третьем заседании после его возобновления суд заслушал результаты лингвистической экспертизы. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в среду, 17 июня. Эксперт исследовал записи телефонных разговоров матери Димы, Анастасии, которые участники процесса слушали и разбирали накануне. На предыдущих заседаниях, как пояснил судья, часть выводов уже цитировали, теперь же прокурор огласил их в полном объёме. Предметом анализа стали фразы, адресованные Анастасией своим детям и мужу — те самые, какие она настойчиво просила считать не «угрозами», «требованиями» или «указаниями», а «просто словами, за которыми не стоит никакого конкретного смысла». Но в заключении эксперта они характеризуются иначе.

«В ходе анализа высказываний, содержащихся в вышеуказанном фрагменте, было установлено, что в них имеются акты, свойственные коммуникативной стратегии запугивания», — зачитал прокурор, перечислив угрозы лишения воды, еды и подарков на день рождения, а также угрозу «засунуть в холодную воду». Кроме того, Анастасия, по мнению лингвиста, побуждает старшую дочь создать в комнате негативные условия для мальчика (открыть окно и выключить обогреватель). Использование повышенного тона и ненормативной лексики, согласно доводам эксперта, усиливает эффект устрашения.

С представленными выводами мать Димы категорически не согласна. Она ещё раз повторила, что всё это были просто слова, что грубо бранится она по привычке, а громче обычного может говорить из-за нарушения слуха. Я не могла, находясь на работе, лишать ребёнка воды! — заявила женщина. — Я у него ничего не забирала и ничем не угрожала, это не угрозы!» На уточняющие вопросы прокурора Анастасия отвечать снова отказывалась, вступая с ним в пререкания, чем вызвала замечание судьи и просьбу не выяснять отношения. Судья призвал адвоката ещё раз объяснить подзащитной порядок следствия. Отчим погибшего мальчика относительно заключения эксперта-лингвиста высказываться не стал. Обвиняемый подтвердил, что собеседник, которого Анастасия называет «Котиком» и «Серёжей», это он сам, однако прочие моменты не комментировал, так как они напрямую его не касаются. В дальнейшем суд перешёл к исследованию файлов, хранящихся в мобильных телефонах обвиняемых, и заседание продолжилось в закрытом режиме, так как эта информация может носить личный характер.