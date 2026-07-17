12:58

По делу убитого в Черняховске мальчика суд дополнительно допросит мать обвиняемого

  1. Калининград
Автор:

Калининградский областной суд намерен повторно допросить по уголовному делу об убийстве в Черняховске семилетнего Димы (имя изменено — ред.) мать обвиняемого. Корреспондент «Клопс» побывал в зале суда в пятницу, 17 июля. 

Перед началом очередного заседания судья попросил обвиняемого прокомментировать одно замеченное противоречие. Оно было  связано с тем, как семья провела день смерти мальчика, 1 февраля. Суд попросил уточнить, поехали ли супруги на день рождения бабушки вместе со старшей дочерью, сколько там пробыли и как уехали.

«Оставили Свету (имя изменено — ред.) у матери, — напомнил Сергей, — Сказали, что поедем домой. Потом вернулись, забрали Свету и матери сказали, что Дима убежал».

На это суд ответил, что на допросе мать обвиняемого утверждала, что уехали они сразу все, вместе с девочкой. Аргументы отчима Димы, что бабушка могла забыть детали из-за своего преклонного возраста, судья отклонил. 

«Она отвечала уверенно, — возразил он, — а вопрос очень важный. По утверждению матери, вы находились в тот момент втроём».

В итоге было принято решение дополнительно допросить  эту свидетельницу. Следующее заседание назначено на 22 июля, после этого планируется установить дату начала прений.


Тема:
Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
«Что мне было, взять нож и убить его?!»: в суде прошли прения по делу об убийстве мальчика в Черняховске (фото)
29 июля 2026
17:37
«Так кто же из вас сказал неправду?»: в суде по делу об убийстве мальчика в Черняховске снова заслушали мать обвиняемого
22 июля 2026
15:22
По делу убитого в Черняховске мальчика суд дополнительно допросит мать обвиняемого
17 июля 2026
12:58
Сестра убитого в Черняховске мальчика не будет принимать участие в судебном следствии
07 июля 2026
15:50
В адрес ребёнка звучали угрозы и требования: в суде по делу убитого в Черняховске мальчика заслушали выводы лингвиста
17 июня 2026
16:48
Все новости по теме
2 997
Суды Черняховск