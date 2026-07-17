По делу убитого в Черняховске мальчика суд дополнительно допросит мать обвиняемого

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Калининградский областной суд намерен повторно допросить по уголовному делу об убийстве в Черняховске семилетнего Димы (имя изменено — ред.) мать обвиняемого. Корреспондент «Клопс» побывал в зале суда в пятницу, 17 июля.

Перед началом очередного заседания судья попросил обвиняемого прокомментировать одно замеченное противоречие. Оно было связано с тем, как семья провела день смерти мальчика, 1 февраля. Суд попросил уточнить, поехали ли супруги на день рождения бабушки вместе со старшей дочерью, сколько там пробыли и как уехали.

«Оставили Свету (имя изменено — ред.) у матери, — напомнил Сергей, — Сказали, что поедем домой. Потом вернулись, забрали Свету и матери сказали, что Дима убежал».

На это суд ответил, что на допросе мать обвиняемого утверждала, что уехали они сразу все, вместе с девочкой. Аргументы отчима Димы, что бабушка могла забыть детали из-за своего преклонного возраста, судья отклонил.

«Она отвечала уверенно, — возразил он, — а вопрос очень важный. По утверждению матери, вы находились в тот момент втроём».

В итоге было принято решение дополнительно допросить эту свидетельницу. Следующее заседание назначено на 22 июля, после этого планируется установить дату начала прений.



