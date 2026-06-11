Отчим погибшего мальчика из Черняховска заявил, что следы от ударов могли оказаться на теле ребёнка уже после смерти

В Калининграде прошло первое заседание после возобновления судебного следствия по делу о гибели семилетнего мальчика из Черняховска. На процессе обвиняемый отчим Димы (имя изменено) заявил, что побои ребёнку могла нанести сестра. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в четверг, 11 июня.

Заседание получилось очень эмоциональным. Судья Евгений Быков показал фотографии, сделанные в разное время, начиная с 2023 года: маленький Дима гуляет на море с сестрёнкой, ест горячую кукурузу, загорает. Были снимки, где мальчик с девочкой вместе катаются на скейте, празднуют дни рождения друг друга. Оба ребёнка выглядят опрятно и хорошо одеты.

Евгений Быков поинтересовался у матери Димы, видит ли она разницу во взгляде у сына. Анастасия ответила, что изменений не улавливает, разве что на фотографиях, где у мальчика новая стрижка.

Отчима Димы спросили, как в семье воспитывали мальчика, приемлемо ли было физическое насилие по отношению к нему. «Моментами бил. Мог иногда ударить по губам или по ягодице, мог дёрнуть за ухо», — ответил Сергей. Судья уточнил, бил ли мужчина пасынка по рукам, на что тот ответил: «Дима мог закрываться во время ударов, и тогда уже попадало по рукам».

Выяснилось, что ребёнка могли наказать за отказ почистить зубы или выполнить какие-либо другие указания отчима. По словам Сергея, дети доводили его «до взвинченного состояния, а когда пытался разговаривать с ними, то понимал, что ему «ещё и врали».

«Я говорю — они меня не слушают. Они специально делают какие-то вещи. Я примерно понимаю, почему это происходит. Я вам дословно говорю, это я услышал от детей, что таким способом вели себя, чтобы вывести меня, чтобы избавиться от меня», — заявил Сергей.

Мать сказала, что никогда не применяла физическое насилие по отношению к своим детям, а лишь словесно воспитывала их. Судья поинтересовался у Анастасии, где мальчик мог получить побои, выходил ли он гулять на какие-то площадки. Фигурантка ответила, что сын постоянно гулял с сестрой, но утверждать, что девочка могла ударить брата, не стала.

Сергей на тот же вопрос произнёс: «Да. Я сам видел пару раз с камер, как она его ногами толкала».

На заседании были показаны посмертные фотографии мальчика. На них видно, что на теле у Димы нет живого места: сильные ссадины на лбу, разбиты губы и нос, синяки есть на коленях, в паху и на руках.

«Вам вменяют множественные удары: они были нанесены не менее 35 раз. Из-за этого мальчик скончался», — констатировал судья.

Сергей ответил, что следы от ударов могли оказаться на теле пасынка уже после смерти. Кто их нанёс — мужчина даже не предполагает. На вопрос, могла ли сестра нанести такие сильные увечья, он ответил отрицательно.

«Визуально мы не специалисты, чтобы оценить данные телесные повреждения: прижизненные они или посмертные, — заявила адвокат Наталья Мейбуллаева. — Мой подзащитный изначально, с самого начала предварительного расследования в суде пояснял, какое количество ударов он нанёс ребенку. Это видно было на видеозаписи ранее. И в судебном заседании он пояснил, что нанёс несколько ударов в область головы и тела потерпевшего. Поэтому объяснить механизм данных телесных повреждений никакой специалист не может».