Отчим погибшего мальчика из Черняховска заявил, что следы от ударов могли оказаться на теле ребёнка уже после смерти

В Калининграде прошло первое заседание после возобновления судебного следствия по делу о гибели семилетнего мальчика из Черняховска. На процессе обвиняемый отчим Димы (имя изменено) заявил, что побои ребёнку могла нанести сестра. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в четверг, 11 июня.
Заседание получилось очень эмоциональным. Судья Евгений Быков показал фотографии, сделанные в разное время, начиная с 2023 года: маленький Дима гуляет на море с сестрёнкой, ест горячую кукурузу, загорает. Были снимки, где мальчик с девочкой вместе катаются на скейте, празднуют дни рождения друг друга. Оба ребёнка выглядят опрятно и хорошо одеты.
Евгений Быков поинтересовался у матери Димы, видит ли она разницу во взгляде у сына. Анастасия ответила, что изменений не улавливает, разве что на фотографиях, где у мальчика новая стрижка.
Отчима Димы спросили, как в семье воспитывали мальчика, приемлемо ли было физическое насилие по отношению к нему. «Моментами бил. Мог иногда ударить по губам или по ягодице, мог дёрнуть за ухо», — ответил Сергей. Судья уточнил, бил ли мужчина пасынка по рукам, на что тот ответил: «Дима мог закрываться во время ударов, и тогда уже попадало по рукам».
Выяснилось, что ребёнка могли наказать за отказ почистить зубы или выполнить какие-либо другие указания отчима. По словам Сергея, дети доводили его «до взвинченного состояния, а когда пытался разговаривать с ними, то понимал, что ему «ещё и врали».
«Я говорю — они меня не слушают. Они специально делают какие-то вещи. Я примерно понимаю, почему это происходит. Я вам дословно говорю, это я услышал от детей, что таким способом вели себя, чтобы вывести меня, чтобы избавиться от меня», — заявил Сергей.
Мать сказала, что никогда не применяла физическое насилие по отношению к своим детям, а лишь словесно воспитывала их. Судья поинтересовался у Анастасии, где мальчик мог получить побои, выходил ли он гулять на какие-то площадки. Фигурантка ответила, что сын постоянно гулял с сестрой, но утверждать, что девочка могла ударить брата, не стала.
Сергей на тот же вопрос произнёс: «Да. Я сам видел пару раз с камер, как она его ногами толкала».
На заседании были показаны посмертные фотографии мальчика. На них видно, что на теле у Димы нет живого места: сильные ссадины на лбу, разбиты губы и нос, синяки есть на коленях, в паху и на руках.
«Вам вменяют множественные удары: они были нанесены не менее 35 раз. Из-за этого мальчик скончался», — констатировал судья.
Сергей ответил, что следы от ударов могли оказаться на теле пасынка уже после смерти. Кто их нанёс — мужчина даже не предполагает. На вопрос, могла ли сестра нанести такие сильные увечья, он ответил отрицательно.
«Визуально мы не специалисты, чтобы оценить данные телесные повреждения: прижизненные они или посмертные, — заявила адвокат Наталья Мейбуллаева. — Мой подзащитный изначально, с самого начала предварительного расследования в суде пояснял, какое количество ударов он нанёс ребенку. Это видно было на видеозаписи ранее. И в судебном заседании он пояснил, что нанёс несколько ударов в область головы и тела потерпевшего. Поэтому объяснить механизм данных телесных повреждений никакой специалист не может».
Особое внимание уделили разговорам Анастасии с дочерью и мужем, которые попали на камеру в помещении, где работала женщина. Судья зачитал отдельные фрагменты и попросил мать мальчика пояснить смысл сказанного. Ребёнка убеждали встать с пола, походить по комнате.
Анастасия настаивала, что никаких действий за этими словами не последовало и негативной окраски её выражения не имели. На многое из предъявленного она отвечала, что это «просто слова». Некоторые разговоры женщина не смогла даже вспомнить, ссылалась на то, что события происходили два года назад.
Анастасия отрицала, что Диме запрещалось пить воду, пока он не выполнит физические упражнения. Она напомнила показания дочери, которая, как утверждает обвиняемая, говорила следователям, что в доме всегда был свободный доступ к еде и воде, а мама не била детей.
Отдельно обсуждались обстоятельства последних дней жизни мальчика. Судья расспрашивал обвиняемых, почему ребёнок спал на полу. Сергей объяснил, что в это время матрас сушили после того, как ребёнок его описал.
Далее заседание сделали закрытым для СМИ: на процессе собирались изучить подробности личных переписок Анастасии с мужем и, как заявила подсудимая, интимные фотографии.
Суд постановил начать новое следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске, так как участники процесса «высказали новые важные обстоятельства». Житель Черняховска убил 7-летнего пасынка в феврале 2025 года. Мужчина и мать ребёнка инсценировали побег мальчика, но вскоре сознались в убийстве. Обвиняемый упаковал тело ребёнка в сумку и утопил в болоте. Судебный процесс по делу начался в марте 2026 года.