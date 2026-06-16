17:05

«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото)

  1. Калининград
Автор:
«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде состоялось очередное заседание возобновлённого судебного следствия по делу о гибели семилетнего мальчика из Черняховска. Отчим убитого Димы (имя изменено) отрицал, что когда-либо испытывал к ребёнку жены неприязнь, более того — заявил, что любил его. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда во вторник, 16 июня.

Во время заседания суд продолжил исследование доказательств — сначала были продемонстрированы видеозаписи, сделанные накануне смерти мальчика на месте работы его матери. На протяжении нескольких часов 31 января и 1 февраля 2025 она звонила старшей дочери, мужу, другим людям. Детали этих бесед суд и попросил её прокомментировать и разъяснить. 

Анастасия своей позиции не изменила: она настаивала, что сказанное ею в адрес ребёнка не было ни угрозами, ни приказами, ни даже указаниями несмотря на нецензурную брань. Снова и снова в ответ на вопрос судьи женщина говорила, что это «просто слова».

«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Неоднократно ей задавали уточняющие вопросы, чтобы, как объяснил судья, установить логику происходящего. Например, сначала мать утверждала, что в тот день Дима непрерывно капризничал и часами лежал на голом полу, чтобы ей досадить. Так что целью всех её усилий было заставить его подняться на ноги. 

Немного позже, вспоминая, была ли у детей в её отсутствие горячая еда, Анастасия заверила: «Конечно, я им наготовила, сварила борщ и котлеты с пюре, дети это всё покушали!» Последовавший вопрос прокурора: «Что же, Дима лёжа на полу покушал?» её сначала смутил. Но мать быстро поправилась — дескать, покормила сына утром, перед уходом на работу.

В других подобных случаях она или ссылалась на прошедшее время и забывшиеся подробности, или отказывалась отвечать. Анастасия неоднократно перебивала участников процесса, допускала саркастические реплики в адрес сидящих в зале и даже вступала в перепалку с судом.

Объяснить внятно, насколько холодным был пол в их доме, почему мальчику предлагали делать упражнения, чтобы получить кружку воды, и почему родители не реагировали на его жалобы на плохое самочувствие, Анастасия не смогла. «Да это его показательное выступление было, — эмоционально повторяла она. — Это всё его манипуляции».

Впрочем, когда в записи прозвучали её слова «...Сделаешь хуже только себе, потому что мы будем живые, а ты в земле закопанный», она опустила голову ниже и закрыла лицо руками.

«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В последний час заседания суд в очередной раз допросил обвиняемого отчима Димы — Сергея. Тот снова повторил, что воспитывал его и занимался физической подготовкой, что накануне смерти больным ребёнка не счёл, хотя и знал о лечении антибиотиками, и что его самого в детстве отправляли в школу в любую погоду. 

Кроме того, суд пытался выяснить, что же послужило триггером произошедшего. Но однозначного ответа не прозвучало. Сергей утверждал только, что «вспылил», что у него сдали нервы из-за плохого поведения Димы. Неприязнь к мальчику, которое следователь упомянул в материалах дела, Сергей категорически отрицает. «Я его любил, я любил этого ребёнка!» — заявил он.

«Другие мотивы избиения были, помимо любви к ребёнку?» — поинтересовался судья. Но этот вопрос остался без ответа.

После этого в заседании был объявлен перерыв. Судебное следствие продолжится 17 июня, участники планируют дальше рассматривать доказательства.

Суд начал новое следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске из-за «важных обстоятельств». Житель города убил пасынка в феврале 2025 года. Затем мужчина и мать ребёнка инсценировали побег Димы.

Тема:
Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
В адрес ребёнка звучали угрозы и требования: в суде по делу убитого в Черняховске мальчика заслушали выводы лингвиста
17 июня 2026
16:48
«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото)
16 июня 2026
17:05
Отчим погибшего мальчика из Черняховска заявил, что следы от ударов могли оказаться на теле ребёнка уже после смерти
11 июня 2026
17:02
Адвокаты высказались против решения суда возобновить следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске
09 июня 2026
14:40
Суд постановил начать новое следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске
09 июня 2026
12:02
Все новости по теме
4 351
Суды