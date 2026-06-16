«Я любил этого ребёнка»: отчим убитого в Черняховске мальчика отрицает, что испытывал к нему неприязнь (фото)

Анастасия своей позиции не изменила: она настаивала, что сказанное ею в адрес ребёнка не было ни угрозами, ни приказами, ни даже указаниями несмотря на нецензурную брань. Снова и снова в ответ на вопрос судьи женщина говорила, что это «просто слова».

Во время заседания суд продолжил исследование доказательств — сначала были продемонстрированы видеозаписи, сделанные накануне смерти мальчика на месте работы его матери. На протяжении нескольких часов 31 января и 1 февраля 2025 она звонила старшей дочери, мужу, другим людям. Детали этих бесед суд и попросил её прокомментировать и разъяснить.

Неоднократно ей задавали уточняющие вопросы, чтобы, как объяснил судья, установить логику происходящего. Например, сначала мать утверждала, что в тот день Дима непрерывно капризничал и часами лежал на голом полу, чтобы ей досадить. Так что целью всех её усилий было заставить его подняться на ноги.

Немного позже, вспоминая, была ли у детей в её отсутствие горячая еда, Анастасия заверила: «Конечно, я им наготовила, сварила борщ и котлеты с пюре, дети это всё покушали!» Последовавший вопрос прокурора: «Что же, Дима лёжа на полу покушал?» её сначала смутил. Но мать быстро поправилась — дескать, покормила сына утром, перед уходом на работу.

В других подобных случаях она или ссылалась на прошедшее время и забывшиеся подробности, или отказывалась отвечать. Анастасия неоднократно перебивала участников процесса, допускала саркастические реплики в адрес сидящих в зале и даже вступала в перепалку с судом.

Объяснить внятно, насколько холодным был пол в их доме, почему мальчику предлагали делать упражнения, чтобы получить кружку воды, и почему родители не реагировали на его жалобы на плохое самочувствие, Анастасия не смогла. «Да это его показательное выступление было, — эмоционально повторяла она. — Это всё его манипуляции».

Впрочем, когда в записи прозвучали её слова «...Сделаешь хуже только себе, потому что мы будем живые, а ты в земле закопанный», она опустила голову ниже и закрыла лицо руками.