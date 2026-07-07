Сестра убитого в Черняховске мальчика не будет принимать участие в судебном следствии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде продолжается судебное следствие по уголовному делу об убийстве в Черняховске семилетнего Димы (имя изменено), в чём обвиняют его отчима. Сестру погибшего решили не допрашивать, передает из зала суда корреспондент «Клопс».

Очередное заседание состоялось во вторник, 7 июля. Перед началом обвиняемый выступил с заявлением, требуя ограничить участие в процессе средств массовой информации. Он аргументировал это тем, что пресса якобы создаёт негативное представление о нём в момент, когда его семья оказалась в эпицентре трагедии. Однако судья разъяснил Сергею, что интерес публики к такому резонансному делу понятен, присутствие СМИ на открытом процессе законно, а решение независимым судом будет принято без учёта общественного мнения.

Кроме того, прокурор выступил с ходатайством о допросе психолога, работающего в центре, где помогали сестре погибшего мальчика. Это было необходимо сделать, чтобы понять, допустимо ли участие девочки в судебном следствии.

Сторона защиты, отчим и мать ребёнка были категорически против. «Я разговаривала с дочерью, она не хочет!» — заявила Анастасия. Так же высказался и её муж.

«Вы говорили, что Света (имя изменено, — ред.) в последнее время к вам переменилась, стала вас слушать, — уточнил судья. — Но этого в материалах дела нет, мы знаем об этом только с ваших слов. Вы не желаете, чтобы мы могли услышать это в суде, напрямую от неё?»

Но отчим своего мнения не поменял. Тем не менее суд постановил допросить в качестве свидетеля психолога Евгению Карапетян, сотрудницу Черняховского центра социальной помощи семье и детям. Она рассказала, что её коллега работала со Светланой с 5 февраля 2025 года по 9 января 2026, центр располагает учётной картой семьи и другой информацией о состоянии ребёнка.

Допрос Светы в суде психолог сочла нецелесообразным — это может привести к последствиям для ребёнка, стать травматичным для её психики. Суд учёл мнение допрошенного эксперта.

«Вопрос личного участия ребёнка решён, — подытожил судья. — Возврата к нему больше не будет».

После этого дальнейшее заседание было отложено до 17 июля. Не исключено, что процесс в ближайшее время перейдёт в стадию прений, суд рекомендовал сторонам уделить внимание подготовке к ним.