Трамп готов свернуть военную кампанию против Ирана — СМИ

Президент США Дональд Трамп готов прекратить боевые действия против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в основном закрытым. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, пишет The Wall Street Journal.

Как утверждает газета, Трамп и его окружение решили, что попытки разблокировать морской проход могут слишком затянуть операцию, изначально рассчитанную на четыре-шесть недель. Вместо этого в Вашингтоне планируют сосредоточиться на других задачах — ослабить возможности иранского флота и сократить ракетные запасы Тегерана.

Американские власти полагают, что новый подход поможет восстановить свободную торговлю в регионе. По данным издания, если этого добиться не удастся, США попробуют переложить инициативу по открытию пролива на союзников в Европе и странах Персидского залива.

Вариант с продолжением военных действий в администрации тоже не не исключают, но, по словам собеседников WSJ, для Трампа он сейчас не в приоритете.

Иран решил сделать платным проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
