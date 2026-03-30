Иран сбил американский самолёт-разведчик за 500 млн долларов
Иран уничтожили один из самых опасных самолётов США на Ближнем Востоке. На авиабазе в Саудовской Аравии критические повреждения получил  E-3 Sentry — борт с системой воздушного предупреждения и управления (AWACS). Стоимость летающего штаба оценивается в 500 млн долларов. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Замена E-3 будет особенно сложной задачей, поскольку финансирование на производство первых после окончания холодной войны систем раннего предупреждения ВВС США, E-7 Wedgetail, было одобрено только в начале марта, а очередь на получение этих самолётов остаётся длинной», — сообщает издание.

Аналог такой машины американские военные смогут получить не раньше 2030 года. Вместе с самолётом-разведчиком на аэродроме были уничтожены три заправщика KC-135 Stratotanker, каждый из которых оценивается в 53 млн долларов.

В США запустили счётчик войны на Ближнем Востоке, который в режиме реального времени подсчитывает, сколько тратит Белый дом на военную операцию «Эпическая ярость». 

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
