Французский политик призвал отменить санкции против нефти и газа из России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за приостановку санкций против российских нефти и газа. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС в субботу, 28 марта.

По словам политика, на фоне проблем на мировых рынках энергоресурсов Франции следует пересмотреть свою позицию. Он утверждает, что подобные решения уже приняли США и Республика Корея.

«Франция должна поступить так же, потому что у нас под рукой есть газ и нефть, необходимые для нормальной жизни. Но для этого нам нужно выйти из Евросоюза, так как решение зависит от Брюсселя», — заявил Филиппо.

Политик также подчеркнул, что поддерживает идею выхода Франции из ЕС (Frexit), поскольку, по его мнению, только так страна сможет самостоятельно принимать решения в энергетической сфере.

Заявление прозвучало перед акцией в Париже, участники которой выступили за выход страны из Евросоюза. Несколько сотен человек прошли по центральным улицам города с лозунгами против действующего президента Эмманюэля Макрона и с требованиями снизить цены на топливо.

Кроме того, протестующие высказывались против участия Франции в НАТО и поддержки Украины. Во время акции звучали соответствующие лозунги, а завершилась она у Лувра, где участники демонстрации демонстративно разорвали флаг Евросоюза.