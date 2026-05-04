Больше половины россиян хотят возвращения западных компаний — исследование

Больше половины россиян хотели бы, чтобы западные компании вернулись в РФ хотя бы в одной сфере. Чаще всего людям не хватает иностранных автопроизводителей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ассоциации «Группа 7/89».

Возвращения ушедших брендов ждут 56% участников, 27% выступают против, ещё 17% не смогли определиться с ответом. Главный запрос — на машины: западные марки хотели бы вернуть 41% опрошенных. Дальше идут производители кино, музыки и компьютерных игр — 28%, разработчики программного обеспечения — 27%, мебель и стройматериалы — 25%, продукты и напитки — 23%, косметика — 22%. Участникам разрешали выбирать несколько вариантов.

Сильнее всего по ушедшим брендам скучают молодые россияне. В группе от 18 до 29 лет возвращения западных компаний хотят 84%, среди людей старше 60 лет — только 38%.

Есть разница и между городами. В Москве снова видеть иностранные компании на рынке хотели бы 66% опрошенных, в городах с населением меньше 100 тысяч человек — 49%, а в деревнях — 32%. При этом среди сельских жителей больше всего противников возвращения таких брендов — 48%.

Эксперты считают, что речь не столько о нехватке отдельных товаров, сколько о более общем запросе на присутствие западного бизнеса. Директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский отмечает: сильнее всего россияне почувствовали изменения на авторынке, тогда как в других сферах потребность выражена слабее.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов связывает интерес к западным автомобилям с их надёжностью, качеством, доступностью запчастей, сервисом и ценами. По его словам, такие машины всё ещё можно купить при наличии денег, но из-за логистики, параллельного импорта и утильсбора доступ к ним стал сложнее и дороже.

Опрос проводили в феврале — марте 2026 года среди 2 042 россиян старше 18 лет.