После встречи с участниками «Большой двадцатки» Штаты решили продлить лицензию на продажу нефти из России

Соединённые Штаты решили продлить лицензию на продажу российской нефти после встречи G20 в Вашингтоне. Об этом глава американского Минэнерго Крис Райт заявил в интервью CNN, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 19 апреля.

«Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: "Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивными"», — сказал министр.

Глава Минэнерго США при этом дал понять, что мера не будет постоянной. По его словам, в какой-то момент американские власти вновь введут запрет на поставки российской нефти.