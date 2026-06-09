14:20

Еврокомиссия предложила закрыть въезд в ЕС для всех участников СВО

  1. Россия и мир
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Участникам СВО хотят запретить въезд в Евросоюз. О подготовке такой меры заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, её слова ТАСС приводит во вторник, 9 июня.

Инициативу представили в Брюсселе на презентации проекта очередного санкционного пакета. Ожидается, что документ вынесут на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС 15 июня.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС для всех, кто служил в Вооружённых силах России с момента начала войны. Европа будет недоступна для всех, кто участвовал в нападении на Украину», — отметила председатель Еврокомиссии.

Летом на российско-польской границе ожидают сезонный рост потока машин и пассажиров.

Тема:
Антироссийские санкции
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