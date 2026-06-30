В ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

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Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, пишут «Известия» во вторник, 30 июня.

По словам собеседника издания, предложения рассматривают в координации со странами — членами ЕС. С аналогичной инициативой уже выступала фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте.

Когда такой запрет могут ввести, пока неизвестно. Неясно и то, получится ли странам ЕС договориться о визовых ограничениях для россиян, поскольку для решения может потребоваться согласованная позиция участников объединения.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер считает, что обсуждаемые меры могут быть попыткой повлиять на ситуацию в РФ перед выборами в Госдуму. По мнению политика, цель таких ограничений — дестабилизировать российское общество.