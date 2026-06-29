17:07

В трёх городах РФ перестали принимать документы на шенген Венгрии

  1. Россия и мир
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В визовых центрах Казани, Самары и Уфы временно перестали принимать документы на венгерские визы. Об этом, ссылаясь на компанию-оператора VFS Global, пишет Интерфакс в понедельник, 29 июня.

«С 29 июня 2026 года по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани приостанавливается приём документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. О возобновлении приёма будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении организации.

Россияне по-прежнему могут обратиться в визовые центры Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По данным туроператоров, Венгрия остаётся одной из наиболее лояльных к гражданам РФ стран ЕС при оформлении шенгена. Обычно документы рассматривают 2–3 недели, минимальный срок — 15 календарных дней с момента их поступления в консульство, без учёта праздников.

Тема:
Антироссийские санкции
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