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«Все хотят быть здесь»: глава Минфина США надеется, что после украинского конфликта Россия вернётся к доллару

  1. Россия и мир
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В Штатах считают, что после завершения украинского конфликта Россия захочет вернуться в долларовую систему. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью CNBC, передаёт РИА Новости в среду, 24 июня.

«Я ожидаю, что, когда российско-украинский конфликт завершится, Россия захочет вернуться в долларовую систему, потому что, опять же, доллар — это наша ликвидность, это наши рынки капитала, это глубина и широта (рынка — ред.), все хотят быть здесь», — сказал Бессент, добавив, что Иран якобы тоже готов выставлять счета в валюте США.

Китайские аналитики подняли Россию в рейтинге экономик, способных выдерживать внешние потрясения. Они отметили, что страна постепенно адаптировалась к санкциям и геополитическим рискам, а поддержку ей обеспечили денежно-кредитная политика ЦБ, международные резервы и Фонд национального благосостояния.

Тема:
Антироссийские санкции
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