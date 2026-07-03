15:50

Reebok подала заявку на регистрацию товарного знака в России

  1. Россия и мир
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Компания Reebok подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.

Как указано в документах, заявка поступила в июне 2026 года. Заявителем выступает «Рибок Интернешнл Лимитед». Бренд планирует использовать товарный знак для продажи в России одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, сумок и спортивных товаров.

Reebok входил в структуру Adidas с 2005 года, однако в марте 2022‑го бренд был продан американской компании Authentic Brands Group (ABG). Вскоре после этого, 20 марта 2022 года, Reebok приостановил деятельность на российском рынке.

В 2023-м сообщалось, чтоAdidas и Reebok вернутся на российский рынок и будут продавать спортивную одежду через дистрибьютора.

Тема:
Антироссийские санкции
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