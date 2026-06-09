ЕС захотел полностью запретить импорт российской трески

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В новом пакете санкций Евросоюз хочет ограничить ввоз российской рыбы, а треску полностью запретить. Об этом, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РБК во вторник, 9 июня.

Этот сектор председатель ЕК назвала одним из последних крупных направлений, которые ещё не попали под санкции: «Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, включая треску», — сказала она.

В Росрыболовстве не стали комментировать заявления фон дер Ляйен и пообещали, что вернутся к теме после публикации очередного пакета санкций ЕС.