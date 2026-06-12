10:37

Есть шанс окунуться: ситуация на калининградском побережье 12 июня

  1. Калининград
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Есть шанс окунуться: ситуация на калининградском побережье 12 июня - Новости Калининграда

В пятницу, 12 июня, искупаться получится в двух городах. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  • Балтийск: чёрный флаг, купаться нельзя. Температура воды +15 °C, на улице зябко. Купаться в море не разрешат, пока вода не прогреется до +18.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +14 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купаться разрешено. Температура воды +15 °C, воздуха — +17 °C.
  • Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13-14 °C. Ветер юго-западный.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено, вода +13°C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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