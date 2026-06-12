Есть шанс окунуться: ситуация на калининградском побережье 12 июня

В пятницу, 12 июня, искупаться получится в двух городах. Информацию «Клопс» передали спасатели.
- Балтийск: чёрный флаг, купаться нельзя. Температура воды +15 °C, на улице зябко. Купаться в море не разрешат, пока вода не прогреется до +18.
- Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +14 °C.
- Пионерский: флаг зелёный, купаться разрешено. Температура воды +15 °C, воздуха — +17 °C.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13-14 °C. Ветер юго-западный.
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено, вода +13°C.
Информация актуальна на момент публикации.